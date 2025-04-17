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Боливарианский альянс осудил вмешательство в выборы в Эквадоре - РИА Новости, 17.04.2025
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03:56 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ekvador-2011718802.html
Боливарианский альянс осудил вмешательство в выборы в Эквадоре
Боливарианский альянс осудил вмешательство в выборы в Эквадоре - РИА Новости, 17.04.2025
Боливарианский альянс осудил вмешательство в выборы в Эквадоре
Страны-члены Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА) заявили, что решительно осуждают "многочисленные нарушения" в Эквадоре во время недавних... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:56:00+03:00
2025-04-17T03:56:00+03:00
в мире
эквадор
боливарианский альянс для народов америки (алба)
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МЕХИКО, 17 апр - РИА Новости. Страны-члены Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА) заявили, что решительно осуждают "многочисленные нарушения" в Эквадоре во время недавних выборов, победу на которых одержал действующий президент Даниэль Нобоа. В воскресенье в Эквадоре прошло голосование на выборах президента. Глава национального избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила, что действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, подчеркнув, что результаты голосования необратимы. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес, в свою очередь, заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах и потребовала их пересчета. "Члены Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA-TCP) с большой обеспокоенностью следят за развитием событий, особенно за многочисленными нарушениями, повлиявшими на исход выборов в Эквадоре, и последующими обвинениями в мошенничестве в этом процессе, что является беспрецедентным событием для этой страны", - говорится в коммюнике на сайте организации. Десять стран-участниц АЛБА отметили в документе, что голосование прошло в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено за 24 часа до выборов и действовало в провинциях, где эквадорская оппозиция исторически получала народную поддержку. "Устрашающее присутствие военных на избирательных участках было очевидным и применялось по всей стране. Некоторые международные наблюдатели сообщили, что чувствовали давление со стороны официальных властей", - указали в АЛБА. Ссылаясь на наблюдателей, страны альянса заявили в документе, что выборы проходили в условиях неравенства, "с ненадлежащим использованием государственных институтов и ресурсов, с внесением изменений в правила в последнюю минуту по важнейшим организационным аспектам, что создало недоверие и неопределенность в избирательном процессе". Произошедшие в Эквадоре события в Боливарианском альянсе сочли "настолько серьезными", что участники решили обратиться в связи с этим осуждением к народам мира и международному сообществу.
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html
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в мире, эквадор, боливарианский альянс для народов америки (алба)
В мире, Эквадор, Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА)
Боливарианский альянс осудил вмешательство в выборы в Эквадоре

Боливарианский альянс осудил многочисленные нарушения на выборах в Эквадоре

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВыборы в Эквадоре
Выборы в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Выборы в Эквадоре. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 апр - РИА Новости. Страны-члены Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА) заявили, что решительно осуждают "многочисленные нарушения" в Эквадоре во время недавних выборов, победу на которых одержал действующий президент Даниэль Нобоа.
В воскресенье в Эквадоре прошло голосование на выборах президента. Глава национального избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила, что действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, подчеркнув, что результаты голосования необратимы. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес, в свою очередь, заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах и потребовала их пересчета.
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"Члены Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA-TCP) с большой обеспокоенностью следят за развитием событий, особенно за многочисленными нарушениями, повлиявшими на исход выборов в Эквадоре, и последующими обвинениями в мошенничестве в этом процессе, что является беспрецедентным событием для этой страны", - говорится в коммюнике на сайте организации.
Десять стран-участниц АЛБА отметили в документе, что голосование прошло в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено за 24 часа до выборов и действовало в провинциях, где эквадорская оппозиция исторически получала народную поддержку.
"Устрашающее присутствие военных на избирательных участках было очевидным и применялось по всей стране. Некоторые международные наблюдатели сообщили, что чувствовали давление со стороны официальных властей", - указали в АЛБА.
Ссылаясь на наблюдателей, страны альянса заявили в документе, что выборы проходили в условиях неравенства, "с ненадлежащим использованием государственных институтов и ресурсов, с внесением изменений в правила в последнюю минуту по важнейшим организационным аспектам, что создало недоверие и неопределенность в избирательном процессе".
Произошедшие в Эквадоре события в Боливарианском альянсе сочли "настолько серьезными", что участники решили обратиться в связи с этим осуждением к народам мира и международному сообществу.
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В миреЭквадорБоливарианский альянс для народов Америки (АЛБА)
 
 
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