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В "Эксперт РА" рассказали о сценарии роста российской экономики - РИА Новости, 17.04.2025
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07:50 17.04.2025 (обновлено: 07:59 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ekonomika-2011729970.html
В "Эксперт РА" рассказали о сценарии роста российской экономики
В "Эксперт РА" рассказали о сценарии роста российской экономики - РИА Новости, 17.04.2025
В "Эксперт РА" рассказали о сценарии роста российской экономики
В 2025 году российская экономика вырастет на 1,5 процента, если ЦБ больше не будет поднимать ключевую ставку, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:50:00+03:00
2025-04-17T07:59:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В 2025 году российская экономика вырастет на 1,5 процента, если ЦБ больше не будет поднимать ключевую ставку, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА". "Сценарий "разумная достаточность", вероятность реализации которого резко выросла за последние три месяца, предусматривает замедление инфляции до 6,5–7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18–19% к декабрю", — предположили аналитики.При таком сценария изменение сигнала Банка России по дальнейшим шагам может произойти уже в июне, а его жесткость смягчится в апреле. Снижение ключевой ставки с текущих 21 процента может начаться уже в сентябре, если не появятся признаки более радикального замедления экономики."Мы считаем, что при сложившемся уровне бюджетных трат (20,1% от ВВП в 2024 году) и накопленном эффекте от роста доходов населения (рост реальных располагаемых доходов за 2023 год в 6,1%, за 2024 год — в 7,3%) это маловероятно, процесс замедления будет довольно инерционным", — говорится в прогнозе.В результате по итогам года рост ВВП будет находиться на уровне примерно в 1,5 процента, также немного увеличатся доходы населения, этому будут способствовать, в частности, высокие ставки по депозитам и снижение кредитной активности.Также эксперты предполагают другой вариант развития ситуации в экономике с повышением ставки ЦБ из-за усиления инфляции на фоне восстановления кредитного импульса или же повышения государственных расходов, увеличения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, снижения неопределенности в мировой экономике или же ослабления санкций. Тем не менее в прогнозе указано, что этот сценарий уже не приоритетный.
https://ria.ru/20250416/ekonomika-2011560376.html
https://ria.ru/20241017/bank-1978584619.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА
В "Эксперт РА" рассказали о сценарии роста российской экономики

Эксперт РА: при разумной достаточности ЦБ экономика вырастет на 1,5 процента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В 2025 году российская экономика вырастет на 1,5 процента, если ЦБ больше не будет поднимать ключевую ставку, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Сценарий "разумная достаточность", вероятность реализации которого резко выросла за последние три месяца, предусматривает замедление инфляции до 6,5–7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18–19% к декабрю", — предположили аналитики.
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При таком сценария изменение сигнала Банка России по дальнейшим шагам может произойти уже в июне, а его жесткость смягчится в апреле. Снижение ключевой ставки с текущих 21 процента может начаться уже в сентябре, если не появятся признаки более радикального замедления экономики.
"Мы считаем, что при сложившемся уровне бюджетных трат (20,1% от ВВП в 2024 году) и накопленном эффекте от роста доходов населения (рост реальных располагаемых доходов за 2023 год в 6,1%, за 2024 год — в 7,3%) это маловероятно, процесс замедления будет довольно инерционным", — говорится в прогнозе.
В результате по итогам года рост ВВП будет находиться на уровне примерно в 1,5 процента, также немного увеличатся доходы населения, этому будут способствовать, в частности, высокие ставки по депозитам и снижение кредитной активности.
Также эксперты предполагают другой вариант развития ситуации в экономике с повышением ставки ЦБ из-за усиления инфляции на фоне восстановления кредитного импульса или же повышения государственных расходов, увеличения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, снижения неопределенности в мировой экономике или же ослабления санкций. Тем не менее в прогнозе указано, что этот сценарий уже не приоритетный.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РА
 
 
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