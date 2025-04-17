Рейтинг@Mail.ru
В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/egipet-2011715647.html
В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал
В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал - РИА Новости, 17.04.2025
В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал
Ситуация с проходом судов через Суэцкий канал начала немного улучшаться, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:53:00+03:00
2025-04-17T02:53:00+03:00
в мире
суэцкий канал
израиль
сша
абдель фаттах ас-сиси
ансар алла
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039158_0:225:3008:1916_1920x0_80_0_0_43e77cd464a90253791e352a1a410fd7.jpg
ИСМАИЛИЯ (Египет), 17 апр - РИА Новости. Ситуация с проходом судов через Суэцкий канал начала немного улучшаться, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа. С начала военных действий Израиля в секторе Газа осенью 2023 года йеменское движение хуситов установило морскую блокаду на проход связанных с Израилем коммерческих судов, а также постоянно обстреливают территорию Израиля и направляют беспилотники и ракеты против военных кораблей США в Красном море. "В марте было небольшое улучшение ситуации с судоходством по сравнению с январем и февралем. Доходы в долларах выросли на 8,8% по сравнению с январем, а количество судов, проходящих через Суэцкий канал, увеличилось на 2,4%", - сказал Рабиа в египетской Исмаилии, где в среду проходило мероприятие, посвященное достижениям Суэцкого канала. По его словам, Суэцкий канал остается наиболее безопасным путем между Западом и Востоком, поскольку египетские вооруженные силы полностью обеспечивают его безопасность. Рабиа также отметил, что водная артерия предлагает проходящим через нее кораблям различные услуги, связанные с техническим обслуживанием. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за ситуации в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы от Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html
https://realty.ria.ru/20240517/kanal-1946735741.html
суэцкий канал
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039158_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_44b0a125d5eb1fe0b1d79e5d23061f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, суэцкий канал, израиль, сша, абдель фаттах ас-сиси, ансар алла, египет
В мире, Суэцкий канал, Израиль, США, Абдель Фаттах ас-Сиси, Ансар Алла, Египет
В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал

Глава администрации Суэцкого канала Рабиа: ситуация с судоходством улучшилась

© РИА Новости / Махмуд Ахмед | Перейти в медиабанкМорские суда ожидают прохода через Суэцкий канал
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
Перейти в медиабанк
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИСМАИЛИЯ (Египет), 17 апр - РИА Новости. Ситуация с проходом судов через Суэцкий канал начала немного улучшаться, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
С начала военных действий Израиля в секторе Газа осенью 2023 года йеменское движение хуситов установило морскую блокаду на проход связанных с Израилем коммерческих судов, а также постоянно обстреливают территорию Израиля и направляют беспилотники и ракеты против военных кораблей США в Красном море.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия спровоцировала войну за проливы и каналы
28 декабря 2024, 08:00
"В марте было небольшое улучшение ситуации с судоходством по сравнению с январем и февралем. Доходы в долларах выросли на 8,8% по сравнению с январем, а количество судов, проходящих через Суэцкий канал, увеличилось на 2,4%", - сказал Рабиа в египетской Исмаилии, где в среду проходило мероприятие, посвященное достижениям Суэцкого канала.
По его словам, Суэцкий канал остается наиболее безопасным путем между Западом и Востоком, поскольку египетские вооруженные силы полностью обеспечивают его безопасность.
Рабиа также отметил, что водная артерия предлагает проходящим через нее кораблям различные услуги, связанные с техническим обслуживанием.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за ситуации в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы от Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Хуснуллин: рассчитываем создать альтернативы Суэцкому каналу
17 мая 2024, 17:26
 
В миреСуэцкий каналИзраильСШААбдель Фаттах ас-СисиАнсар АллаЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала