В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал
Глава администрации Суэцкого канала Рабиа: ситуация с судоходством улучшилась
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал. Архивное фото
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 17 апр - РИА Новости. Ситуация с проходом судов через Суэцкий канал начала немного улучшаться, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
С начала военных действий Израиля в секторе Газа осенью 2023 года йеменское движение хуситов установило морскую блокаду на проход связанных с Израилем коммерческих судов, а также постоянно обстреливают территорию Израиля и направляют беспилотники и ракеты против военных кораблей США в Красном море.
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"В марте было небольшое улучшение ситуации с судоходством по сравнению с январем и февралем. Доходы в долларах выросли на 8,8% по сравнению с январем, а количество судов, проходящих через Суэцкий канал, увеличилось на 2,4%", - сказал Рабиа в египетской Исмаилии, где в среду проходило мероприятие, посвященное достижениям Суэцкого канала.
По его словам, Суэцкий канал остается наиболее безопасным путем между Западом и Востоком, поскольку египетские вооруженные силы полностью обеспечивают его безопасность.
Рабиа также отметил, что водная артерия предлагает проходящим через нее кораблям различные услуги, связанные с техническим обслуживанием.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за ситуации в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы от Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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