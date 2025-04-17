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В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб - РИА Новости, 17.04.2025
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12:35 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/dtp-2011783201.html
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб - РИА Новости, 17.04.2025
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб
Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:35:00+03:00
2025-04-17T12:35:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
новгородская область
происшествия
москва
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. По предварительным данным, в 09.50 на трассе М10 "Россия" в Валдайском округе 67-летний мужчина, двигаясь на Audi в сторону Москвы, сбил лося, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом". "В результате ДТП водитель автомобиля Audi скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.
https://ria.ru/20250415/dtp-2011468957.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, новгородская область, происшествия, москва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Новгородская область, Происшествия, Москва
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб

Водитель Audi сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб в Новгородской области

© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/TelegramДТП на трассе М10 в Новгородской области
ДТП на трассе М10 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/Telegram
ДТП на трассе М10 в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
По предварительным данным, в 09.50 на трассе М10 "Россия" в Валдайском округе 67-летний мужчина, двигаясь на Audi в сторону Москвы, сбил лося, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом".
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"В результате ДТП водитель автомобиля Audi скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФНовгородская областьПроисшествияМосква
 
 
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