https://ria.ru/20250417/dtp-2011783201.html

В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб

В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб - РИА Новости, 17.04.2025

В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб

Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:35:00+03:00

2025-04-17T12:35:00+03:00

2025-04-17T12:35:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. По предварительным данным, в 09.50 на трассе М10 "Россия" в Валдайском округе 67-летний мужчина, двигаясь на Audi в сторону Москвы, сбил лося, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом". "В результате ДТП водитель автомобиля Audi скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

https://ria.ru/20250415/dtp-2011468957.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, новгородская область, происшествия, москва