https://ria.ru/20250417/dtp-2011783201.html
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб - РИА Новости, 17.04.2025
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб
Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:35:00+03:00
2025-04-17T12:35:00+03:00
2025-04-17T12:35:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
новгородская область
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011782419_0:85:961:625_1920x0_80_0_0_ccac625e54a568e22f482135262a2ea2.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Водитель Audi погиб на трассе М10 в Новгородской области после того, как сбил лося и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. По предварительным данным, в 09.50 на трассе М10 "Россия" в Валдайском округе 67-летний мужчина, двигаясь на Audi в сторону Москвы, сбил лося, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом". "В результате ДТП водитель автомобиля Audi скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.
https://ria.ru/20250415/dtp-2011468957.html
https://ria.ru/20250415/dtp-2011458763.html
новгородская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011782419_6:0:953:710_1920x0_80_0_0_d3ebcefa1bebdbb613039cfe733dac15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, новгородская область, происшествия, москва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Новгородская область, Происшествия, Москва
В Новгородской области водитель сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб
Водитель Audi сбил лося, врезался в "Камаз" и погиб в Новгородской области