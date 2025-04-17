https://ria.ru/20250417/dtp-2011744682.html

В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП

В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП - РИА Новости, 17.04.2025

В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП

Один гражданин Узбекистана погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:36:00+03:00

2025-04-17T09:36:00+03:00

2025-04-17T09:39:00+03:00

узбекистан

саратовская область

казань

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011744862_115:355:1053:882_1920x0_80_0_0_90e1f06a5ad4317f8ef19fcfd539f3c5.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Один гражданин Узбекистана погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области, сообщает генконсульство республики в Казани. По данным диппредставительства, 16 апреля в 1.10 на 519-ом километре автодороги А-298 в районе населенного пункта Дергачи Дергачевского района Саратовской области Lada Largus, где находились граждане Узбекистана, столкнулась с припаркованным на обочине грузовым автомобилем. "В результате ДТП гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия, еще пятеро наших соотечественников с различными травмами доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства. Узбекские дипломаты установили связь с уполномоченными и компетентными органами Саратовской области, начат процесс репатриации тела погибшего на родину, оказана медицинская помощь пострадавшим, добавили в диппредставительстве.

https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html

узбекистан

саратовская область

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, саратовская область, казань, происшествия