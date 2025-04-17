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В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП - РИА Новости, 17.04.2025
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09:36 17.04.2025 (обновлено: 09:39 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dtp-2011744682.html
В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП
В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП - РИА Новости, 17.04.2025
В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП
Один гражданин Узбекистана погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:36:00+03:00
2025-04-17T09:39:00+03:00
узбекистан
саратовская область
казань
происшествия
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Один гражданин Узбекистана погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области, сообщает генконсульство республики в Казани. По данным диппредставительства, 16 апреля в 1.10 на 519-ом километре автодороги А-298 в районе населенного пункта Дергачи Дергачевского района Саратовской области Lada Largus, где находились граждане Узбекистана, столкнулась с припаркованным на обочине грузовым автомобилем. "В результате ДТП гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия, еще пятеро наших соотечественников с различными травмами доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства. Узбекские дипломаты установили связь с уполномоченными и компетентными органами Саратовской области, начат процесс репатриации тела погибшего на родину, оказана медицинская помощь пострадавшим, добавили в диппредставительстве.
https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html
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узбекистан, саратовская область, казань, происшествия
Узбекистан, Саратовская область, Казань, Происшествия
В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП

В Саратовской области в ДТП с грузовиком и Lada погиб гражданин Узбекистана

© Фото : Госавтоинспекция 64/TelegramПоследствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области
Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Госавтоинспекция 64/Telegram
Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Один гражданин Узбекистана погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Largus в Саратовской области, сообщает генконсульство республики в Казани.
По данным диппредставительства, 16 апреля в 1.10 на 519-ом километре автодороги А-298 в районе населенного пункта Дергачи Дергачевского района Саратовской области Lada Largus, где находились граждане Узбекистана, столкнулась с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.
«
"В результате ДТП гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия, еще пятеро наших соотечественников с различными травмами доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства.
Узбекские дипломаты установили связь с уполномоченными и компетентными органами Саратовской области, начат процесс репатриации тела погибшего на родину, оказана медицинская помощь пострадавшим, добавили в диппредставительстве.
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УзбекистанСаратовская областьКазаньПроисшествия
 
 
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