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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта - РИА Новости, 17.04.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:33 17.04.2025 (обновлено: 18:47 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dollar-2011891585.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта - РИА Новости, 17.04.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:33:00+03:00
2025-04-17T18:47:00+03:00
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
доллар
московская биржа
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта, следует из данных торгов.К 18:33 мск американская валюта подешевела на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,97 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, в мире, доллар, московская биржа
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Доллар, Московская биржа
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта

Внебиржевой курс доллара опустился до 80,97 рубля

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта, следует из данных торгов.
К 18:33 мск американская валюта подешевела на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,97 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВ миреДолларМосковская биржа
 
 
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