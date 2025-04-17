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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта - РИА Новости, 17.04.2025

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:33:00+03:00

2025-04-17T18:33:00+03:00

2025-04-17T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с 18 марта, следует из данных торгов.К 18:33 мск американская валюта подешевела на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,97 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, доллар, московская биржа