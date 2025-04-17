https://ria.ru/20250417/dohody-2011918054.html

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году выросли на 8,7 млрд рублей

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году выросли на 8,7 млрд рублей - РИА Новости, 17.04.2025

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году выросли на 8,7 млрд рублей

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году выросли на 8,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:56:00+03:00

2025-04-17T20:56:00+03:00

2025-04-17T20:56:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937411230_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b1a888c8bb0cb19b8f96130a366fd5a6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году выросли на 8,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год на очередном заседании Ярославской областной думы. "По доходам областной бюджет в 2024 году исполнен на 126,8 миллиарда рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям - на 22,2 миллиарда рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы в 2024 году поступили на сумму 104,6 миллиарда рублей: рост по сравнению с 2023 годом составил 9% или 8,7 миллиарда рублей", – рассказал Михаил Евраев. По данным губернатора, расходы составили 134,1 миллиарда рублей, или 96% от годового плана. При этом исполнение расходной части имеет социальную направленность, подчеркнул глава региона. Индекс промышленного производства – 101%, сельхозпродукции – 96,8% и практически совпал с показателями по стране. "Самое главное, чтобы соблюдался баланс между социальной политикой и программами развития", – прокомментировал отчет губернатора заместитель председателя облдумы Николай Александрычев. По словам Александрычева, рост доходной части бюджета, рост внутреннего регионального продукта позволяют увеличивать социальную составляющую: это строительство новых школ, больниц, поликлиник, ФАПов, физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, спортплощадок. "Это серьезнейшая социальная политика в нашем регионе", - отметил зампредседателя облдумы. В правительстве Ярославской области сообщили, что доходы бюджета региона ежегодно растут. В 2025 году доходная часть областного бюджета – более 145 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250416/evraev-2011690907.html

https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, ярославская областная дума