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Додик заявил, что не боится Каллас и приедет в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:29 17.04.2025 (обновлено: 15:07 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dodik-2011816660.html
Додик заявил, что не боится Каллас и приедет в Москву
Додик заявил, что не боится Каллас и приедет в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
Додик заявил, что не боится Каллас и приедет в Москву
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что не боится главу дипломатии ЕС Каю Каллас и поедет на празднование 80-летия РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:29:00+03:00
2025-04-17T15:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
москва
кайя каллас
милорад додик
евросоюз
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что не боится главу дипломатии ЕС Каю Каллас и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее Каллас заявила, что ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "Она говорит – если поеду туда, будут проблемы. Какие она проблемы мне может устроить? Для меня большая честь быть приглашенным туда. Когда последний раз встречался (1 апреля, с президентом РФ Владимиром – ред.) с Путиным, он мне сказал, что рад будет снова видеть меня 9 мая, и я ответил, что приеду. И теперь я должен бояться какой-то там из Брюсселя, которая что-то там лопочет. Когда меня один из трех главных людей в мире – Путин - спрашивает, неужели я могу его обмануть, и вопреки собственному желанию, не быть там, чтобы угодить ей. Да, я еду в Москву, буду там, я в этом смысле не европейский лидер", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской. Президент РС напомнил, что Каллас еще два месяца назад на встрече в Брюсселе, посвященной БиГ, была удивлена тем, что государство образуют три народа и два энтитета – Федерация БиГ и РС БиГ. Он задался вопросом, кто на самом деле стоит за ее назначением главой дипломатии ЕС, и предположил, что, возможно, западные спецслужбы, "которые дали ей читать по бумажке". При этом Додик указал, что, по открытым данным НАТО, Россия может за год произвести в три раза больше вооружений и боеприпасов, чем все страны альянса вместе. "Откуда право у ЕС говорить кому что делать? Она (Каллас – ред.) хочет воевать против России? Америка (президента США Дональда – ред.) Трампа не идет воевать с РФ, а они собирают помощь на войну против России. Она нормальная? Неужели она правда так думает? Вся Европа, если бы объединилась, не смогла бы нанести России поражение... Она из малой страны, Эстонии, у которой нет никакого веса в ЕС и 35% населения - русские, говорит, что можно делать и что нельзя, в том числе русским", - указал лидер боснийских сербов. По мнению Додика, те, кто проиграл во Второй мировой войне, кто совершал военные преступления, и их потомки, стали главными в Евросоюзе "и вместо 9 мая – Дня Победы над фашизмом, когда капитулировала Германия, они, не желая отмечать день капитуляции, сказали, что это не День Победы над фашизмом, а день Европы". Он напомнил, что Россия, которая 9 мая празднует День Победы над фашизмом, "пострадала больше всего, погибли 28 миллионов человек". Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что, несмотря на огромное политическое давление извне, пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
https://ria.ru/20250416/dodik-2011704949.html
https://ria.ru/20250416/kallas-2011616350.html
https://ria.ru/20250415/slutskiy-2011354928.html
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в мире, россия, москва, кайя каллас, милорад додик, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Милорад Додик, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Додик заявил, что не боится Каллас и приедет в Москву

Додик заявил, что не боится Каллас и 9 мая посетит Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что не боится главу дипломатии ЕС Каю Каллас и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву.
Ранее Каллас заявила, что ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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"Она говорит – если поеду туда, будут проблемы. Какие она проблемы мне может устроить? Для меня большая честь быть приглашенным туда. Когда последний раз встречался (1 апреля, с президентом РФ Владимиром – ред.) с Путиным, он мне сказал, что рад будет снова видеть меня 9 мая, и я ответил, что приеду. И теперь я должен бояться какой-то там из Брюсселя, которая что-то там лопочет. Когда меня один из трех главных людей в мире – Путин - спрашивает, неужели я могу его обмануть, и вопреки собственному желанию, не быть там, чтобы угодить ей. Да, я еду в Москву, буду там, я в этом смысле не европейский лидер", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.
Президент РС напомнил, что Каллас еще два месяца назад на встрече в Брюсселе, посвященной БиГ, была удивлена тем, что государство образуют три народа и два энтитета – Федерация БиГ и РС БиГ. Он задался вопросом, кто на самом деле стоит за ее назначением главой дипломатии ЕС, и предположил, что, возможно, западные спецслужбы, "которые дали ей читать по бумажке".
При этом Додик указал, что, по открытым данным НАТО, Россия может за год произвести в три раза больше вооружений и боеприпасов, чем все страны альянса вместе.
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"Откуда право у ЕС говорить кому что делать? Она (Каллас – ред.) хочет воевать против России? Америка (президента США Дональда – ред.) Трампа не идет воевать с РФ, а они собирают помощь на войну против России. Она нормальная? Неужели она правда так думает? Вся Европа, если бы объединилась, не смогла бы нанести России поражение... Она из малой страны, Эстонии, у которой нет никакого веса в ЕС и 35% населения - русские, говорит, что можно делать и что нельзя, в том числе русским", - указал лидер боснийских сербов.
По мнению Додика, те, кто проиграл во Второй мировой войне, кто совершал военные преступления, и их потомки, стали главными в Евросоюзе "и вместо 9 мая – Дня Победы над фашизмом, когда капитулировала Германия, они, не желая отмечать день капитуляции, сказали, что это не День Победы над фашизмом, а день Европы".
Он напомнил, что Россия, которая 9 мая празднует День Победы над фашизмом, "пострадала больше всего, погибли 28 миллионов человек".
Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что, несмотря на огромное политическое давление извне, пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
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