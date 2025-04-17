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Додик раскрыл причины отказа Интерпола от его преследования - РИА Новости, 17.04.2025
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12:37 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/dodik-2011783694.html
Додик раскрыл причины отказа Интерпола от его преследования
Додик раскрыл причины отказа Интерпола от его преследования - РИА Новости, 17.04.2025
Додик раскрыл причины отказа Интерпола от его преследования
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:37:00+03:00
2025-04-17T12:37:00+03:00
в мире
сараево
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израиль
милорад додик
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
интерпол
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а не прекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать. Суд Боснии и Герцеговины направил в среду запрос в Интерпол для пересмотра решения об отказе выдавать ордер на арест Додика через Национальное центральное бюро организации в Сараево. Ранее Интерпол уже отказался выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск президента РС БиГ и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. "Интерпол поступает последовательно. Он проверяет, замешана ли политика, если даже немного замешана, то они этого не принимают… Единственная организация, которая отвечает за поиск преступников во всем мире, заявила, что это – политический процесс. Может ли быть большее удовлетворение? На любой вопрос журналистов о криминализации лучший ответ – вот мнение Интерпола, пожалуйста, посмотрите", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения РС. По его словам, отказ организации в выдаче ордера на его международный розыск и арест стал тяжелым ударом для политиков в Сараево, "которые привыкли, что все их желания выполняются". "Я никуда не побегу, моя победа ясна. Когда я поехал с официальными визитами в Израиль и Россию, они сказали – сбежал. Когда я вернулся, они говорят – снова сбежит. Что бы я не сделал, они выдадут какой-то новый нарратив. Лучшая борьба против этого – не следить за тем, что они там говорят, я понятия не имею", - подчеркнул лидер боснийский сербов, добавив, что перестал следить за СМИ в Сараево, даже убрал оповещения с их порталов из своего телефона. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск его и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html
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в мире, сараево, босния и герцеговина, израиль, милорад додик, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, интерпол, оон, нато
В мире, Сараево, Босния и Герцеговина, Израиль, Милорад Додик, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Интерпол, ООН, НАТО
Додик раскрыл причины отказа Интерпола от его преследования

Додик: Интерпол отказался от преследования из-за политики и нападок властей БиГ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а не прекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Суд Боснии и Герцеговины направил в среду запрос в Интерпол для пересмотра решения об отказе выдавать ордер на арест Додика через Национальное центральное бюро организации в Сараево. Ранее Интерпол уже отказался выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск президента РС БиГ и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
3 апреля, 15:21
"Интерпол поступает последовательно. Он проверяет, замешана ли политика, если даже немного замешана, то они этого не принимают… Единственная организация, которая отвечает за поиск преступников во всем мире, заявила, что это – политический процесс. Может ли быть большее удовлетворение? На любой вопрос журналистов о криминализации лучший ответ – вот мнение Интерпола, пожалуйста, посмотрите", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения РС.
По его словам, отказ организации в выдаче ордера на его международный розыск и арест стал тяжелым ударом для политиков в Сараево, "которые привыкли, что все их желания выполняются".
"Я никуда не побегу, моя победа ясна. Когда я поехал с официальными визитами в Израиль и Россию, они сказали – сбежал. Когда я вернулся, они говорят – снова сбежит. Что бы я не сделал, они выдадут какой-то новый нарратив. Лучшая борьба против этого – не следить за тем, что они там говорят, я понятия не имею", - подчеркнул лидер боснийский сербов, добавив, что перестал следить за СМИ в Сараево, даже убрал оповещения с их порталов из своего телефона.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск его и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию
16 апреля, 23:54
 
В миреСараевоБосния и ГерцеговинаИзраильМилорад ДодикБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогИнтерполООННАТО
 
 
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