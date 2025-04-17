Рейтинг@Mail.ru
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 17.04.2025 (обновлено: 14:54 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dmitriev-2011823232.html
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 17.04.2025
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев
Пропаганда против России активно идет в американских медиа, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:49:00+03:00
2025-04-17T14:54:00+03:00
россия
москва
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/92/1499059264_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d16d2afc6dd0607a4f3aadf9d4a7f1ac.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пропаганда против России активно идет в американских медиа, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах в различных масс-медиа, поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую", - сказал журналистам Дмитриев."Безусловно, это было сделано. Идёт очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях, постоянных атаках, постоянной дезинформации. Поэтому то, что идет прямой диалог, - это крайне важно", - подчеркнул Дмитриев.Он также назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которая состоялась на прошлой неделе.
https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/92/1499059264_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_1d315507501efef448e8656b5acd2426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев

Дмитриев: в американских медиа идет активная антироссийская пропаганда

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пропаганда против России активно идет в американских медиа, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах в различных масс-медиа, поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую", - сказал журналистам Дмитриев.
"Безусловно, это было сделано. Идёт очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях, постоянных атаках, постоянной дезинформации. Поэтому то, что идет прямой диалог, - это крайне важно", - подчеркнул Дмитриев.
Он также назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которая состоялась на прошлой неделе.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США
3 апреля, 11:43
 
РоссияМоскваВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала