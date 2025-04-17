https://ria.ru/20250417/dmitriev-2011823232.html
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 17.04.2025
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев
Пропаганда против России активно идет в американских медиа, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:49:00+03:00
2025-04-17T14:49:00+03:00
2025-04-17T14:54:00+03:00
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пропаганда против России активно идет в американских медиа, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах в различных масс-медиа, поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую", - сказал журналистам Дмитриев."Безусловно, это было сделано. Идёт очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях, постоянных атаках, постоянной дезинформации. Поэтому то, что идет прямой диалог, - это крайне важно", - подчеркнул Дмитриев.Он также назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которая состоялась на прошлой неделе.
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россия, москва, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
В США идет активная пропаганда против России, заявил Дмитриев
Дмитриев: в американских медиа идет активная антироссийская пропаганда