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В Омске два трехлетних мальчика сбежали из детского сада - РИА Новости, 17.04.2025
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12:37 17.04.2025 (обновлено: 12:52 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/detsad-2011783899.html
В Омске два трехлетних мальчика сбежали из детского сада
В Омске два трехлетних мальчика сбежали из детского сада - РИА Новости, 17.04.2025
В Омске два трехлетних мальчика сбежали из детского сада
Два воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой, их нашли через час, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:37:00+03:00
2025-04-17T12:52:00+03:00
омск
происшествия
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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Два воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой, их нашли через час, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Прокуратура Омска провела проверку в связи с побегом двух трехлетних мальчиков из детского сада. Выяснилось, что дети сбежали перед прогулкой. "Установлено, что 15 апреля 2025 года при подготовке детей к вечерней прогулке воспитатель детского сада № 206 заметила отсутствие двух воспитанников. После поиска несовершеннолетних силами учреждения и родителями, продолжавшегося около 1 часа, они найдены за пределами территории детского сада", - говорится в сообщении. Мальчики сбежали в верхней сезонной одежде. Каких-либо преступлений в отношении них совершено не было. Прокуратура Ленинского округа Омска внесла в адрес заведующего детского сада представление. Решается вопрос о привлечении руководителя детсада к административной ответственности.
https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html
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омск, происшествия
Омск, Происшествия
В Омске два трехлетних мальчика сбежали из детского сада

Два трехлетних мальчика сбежали из детского сада в Омске, их нашли через час

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramДва воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой
Два воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Два воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой
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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Два воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой, их нашли через час, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура Омска провела проверку в связи с побегом двух трехлетних мальчиков из детского сада. Выяснилось, что дети сбежали перед прогулкой.
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"Установлено, что 15 апреля 2025 года при подготовке детей к вечерней прогулке воспитатель детского сада № 206 заметила отсутствие двух воспитанников. После поиска несовершеннолетних силами учреждения и родителями, продолжавшегося около 1 часа, они найдены за пределами территории детского сада", - говорится в сообщении.
Мальчики сбежали в верхней сезонной одежде. Каких-либо преступлений в отношении них совершено не было. Прокуратура Ленинского округа Омска внесла в адрес заведующего детского сада представление. Решается вопрос о привлечении руководителя детсада к административной ответственности.
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