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Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:52:00+03:00
2025-04-17T11:52:00+03:00
2025-04-17T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Больше пяти тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы. Наши добровольцы: встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания; на различных городских площадках раздадут георгиевские ленты; расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы", - написал Собянин. Он отметил, что в рамках акции "Спасибо герою" волонтеры помогут всем желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО. Также они будут работать на параде Победы на Красной площади.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Собянин: более пяти тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях ко Дню Победы