Рейтинг@Mail.ru
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:52 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/den-2011772895.html
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:52:00+03:00
2025-04-17T11:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870570572_0:126:3417:2048_1920x0_80_0_0_03250c719bf97edf54860879ee7d263d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Больше пяти тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы. Наши добровольцы: встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания; на различных городских площадках раздадут георгиевские ленты; расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы", - написал Собянин. Он отметил, что в рамках акции "Спасибо герою" волонтеры помогут всем желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО. Также они будут работать на параде Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250326/sobjanin-2007399738.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870570572_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_9dd34e4ec7d6fe4f2ec5d9403947d7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Собянин: более пяти тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях ко Дню Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоеннослужащие перед началом военного парада на Красной площади в Москве
Военнослужащие перед началом военного парада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Больше пяти тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы. Наши добровольцы: встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания; на различных городских площадках раздадут георгиевские ленты; расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы", - написал Собянин.
Он отметил, что в рамках акции "Спасибо герою" волонтеры помогут всем желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО. Также они будут работать на параде Победы на Красной площади.
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы
26 марта, 12:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала