https://ria.ru/20250417/den-2011772895.html

Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве - РИА Новости, 17.04.2025

Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:52:00+03:00

2025-04-17T11:52:00+03:00

2025-04-17T11:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Больше пяти тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы. Наши добровольцы: встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания; на различных городских площадках раздадут георгиевские ленты; расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы", - написал Собянин. Он отметил, что в рамках акции "Спасибо герою" волонтеры помогут всем желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО. Также они будут работать на параде Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250326/sobjanin-2007399738.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин