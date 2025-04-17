https://ria.ru/20250417/delo-2011749044.html

В Кемерово будут судить стримершу, избивавшую дочь в прямом эфире

В Кемерово будут судить стримершу, избивавшую дочь в прямом эфире - РИА Новости, 17.04.2025

В Кемерово будут судить стримершу, избивавшую дочь в прямом эфире

Дело стримерши из Кемерово, избивавшей свою дочь в прямом эфире, ушло в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:02:00+03:00

2025-04-17T10:02:00+03:00

2025-04-17T10:02:00+03:00

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 17 апр - РИА Новости. Дело стримерши из Кемерово, избивавшей свою дочь в прямом эфире, ушло в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В феврале региональное управление СК РФ сообщало, что в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, возбудили уголовное дело. Также предварительно было установлено, что помимо мата и угроз женщина причиняла ребенку физические и нравственные страдания. Двенадцатилетнюю девочку поместили в социально-реабилитационный центр, женщине грозило лишение родительских прав. "По версии следствия... с января 2023 года по январь 2025 года обвиняемая, систематически злоупотребляя спиртными напитками, самоустранилась от воспитания своей 12-летней дочери, перестала заботиться о ее здоровье, физическом и психическом развитии, неоднократно применяла к девочке физическую силу, за совершение малейших проступков била ее руками и резиновым шлангом, проявляя необоснованную агрессию, оскорбляла ребенка, в том числе в прямом эфире со своими подписчиками в социальной сети. Записывая прямые трансляции, заставляла девочку участвовать и просить деньги у зрителей", - сообщает прокуратура. В ведомстве подчеркнули, что квартире, где они проживали, отсутствовала холодная и горячая вода, свет, однако женщина относилась к этому безразлично и не предпринимала никаких мер для улучшения условий жизни. В настоящее время мать лишена родительских прав. "Прокуратура Центрального района г. Кемерово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней ранее неоднократно судимой местной жительницы, обвиняемой по ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250326/prokuratura-2007533515.html

https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)