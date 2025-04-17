https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html

Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали

Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали - РИА Новости, 17.04.2025

Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:00:00+03:00

2025-04-17T19:00:00+03:00

2025-04-17T19:17:00+03:00

происшествия

курская область

алексей дедов

ирина волк

москва

алексей смирнов (политик)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мещанский суд г. москвы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.

https://ria.ru/20250416/khinshteyn-2011682240.html

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Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов в зале суда Суд в Москве арестовал Алексея Дедова, бывшего первого заместителя экс-губернатора Курской области Смирнова, сообщили РИА Новости в инстанции. 2025-04-17T19:00 true PT0M13S

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