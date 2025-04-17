https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали - РИА Новости, 17.04.2025
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:00:00+03:00
2025-04-17T19:00:00+03:00
2025-04-17T19:17:00+03:00
происшествия
курская область
алексей дедов
ирина волк
москва
алексей смирнов (политик)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мещанский суд г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011899932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ae873c005bf5bbdac728f9116632eaf.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
https://ria.ru/20250416/khinshteyn-2011682240.html
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html
курская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011899932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4e94ce7548333206ef8d6bc92951242.jpg
Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов в зале суда
Суд в Москве арестовал Алексея Дедова, бывшего первого заместителя экс-губернатора Курской области Смирнова, сообщили РИА Новости в инстанции.
2025-04-17T19:00
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей дедов, ирина волк, москва, алексей смирнов (политик) , министерство внутренних дел рф (мвд россии), мещанский суд г. москвы, задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Курская область, Алексей Дедов, Ирина Волк, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мещанский суд г. Москвы, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
Суд арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Дедова