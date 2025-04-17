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Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали - РИА Новости, 17.04.2025
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19:00 17.04.2025 (обновлено: 19:17 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали - РИА Новости, 17.04.2025
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:00:00+03:00
2025-04-17T19:17:00+03:00
происшествия
курская область
алексей дедов
ирина волк
москва
алексей смирнов (политик)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мещанский суд г. москвы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
https://ria.ru/20250416/khinshteyn-2011682240.html
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html
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Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов в зале суда
Суд в Москве арестовал Алексея Дедова, бывшего первого заместителя экс-губернатора Курской области Смирнова, сообщили РИА Новости в инстанции.
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происшествия, курская область, алексей дедов, ирина волк, москва, алексей смирнов (политик) , министерство внутренних дел рф (мвд россии), мещанский суд г. москвы, задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Курская область, Алексей Дедов, Ирина Волк, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мещанский суд г. Москвы, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали

Суд арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Дедова

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Истина в деле экс-главы Курской области будет установлена, заявил Хинштейн
16 апреля, 20:43
Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 20:09
 
ПроисшествияКурская областьАлексей ДедовИрина ВолкМоскваАлексей Смирнов (политик)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Мещанский суд г. МосквыЗадержание экс-губернатора Курской области Смирнова
 
 
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