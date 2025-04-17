https://ria.ru/20250417/damask-2011730488.html

Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве

Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 17.04.2025

Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве

Русский дом в Дамаске по-прежнему закрыт, но Россотрудничество провожает взаимодействовать с сирийскими партнерами, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:59:00+03:00

2025-04-17T07:59:00+03:00

2025-04-17T07:59:00+03:00

в мире

дамаск (город)

сирия

евгений примаков

башар асад

ахмед аш-шараа

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Русский дом в Дамаске по-прежнему закрыт, но Россотрудничество провожает взаимодействовать с сирийскими партнерами, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "На данный момент Русский дом не открылся, потому что ситуация в Дамаске не позволяет сделать это с точки зрения безопасности", - сказал Шевцов. Он подчеркнул, что Россотрудничество внимательно следит за внутриполитическими процессами в Сирии. "При этом мы не теряем контактов с сирийскими партнерами, взаимодействуем", - заключил Шевцов. В январе глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем телеграм-канале, что Русский дом в Дамаске закрыт, а российское посольство ведет работу по сохранению присутствия там. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250417/siriya-2011727253.html

https://ria.ru/20250413/siriya-2011049673.html

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), сирия, евгений примаков, башар асад, ахмед аш-шараа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)