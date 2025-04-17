https://ria.ru/20250417/damask-2011730488.html
Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве
Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 17.04.2025
Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве
Русский дом в Дамаске по-прежнему закрыт, но Россотрудничество провожает взаимодействовать с сирийскими партнерами, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:59:00+03:00
2025-04-17T07:59:00+03:00
2025-04-17T07:59:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
евгений примаков
башар асад
ахмед аш-шараа
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Русский дом в Дамаске по-прежнему закрыт, но Россотрудничество провожает взаимодействовать с сирийскими партнерами, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "На данный момент Русский дом не открылся, потому что ситуация в Дамаске не позволяет сделать это с точки зрения безопасности", - сказал Шевцов. Он подчеркнул, что Россотрудничество внимательно следит за внутриполитическими процессами в Сирии. "При этом мы не теряем контактов с сирийскими партнерами, взаимодействуем", - заключил Шевцов. В январе глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем телеграм-канале, что Русский дом в Дамаске закрыт, а российское посольство ведет работу по сохранению присутствия там. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250417/siriya-2011727253.html
https://ria.ru/20250413/siriya-2011049673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дамаск (город), сирия, евгений примаков, башар асад, ахмед аш-шараа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Дамаск (город), Сирия, Евгений Примаков, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Российский дом в Дамаске закрыт, заявили в Россотрудничестве
Шевцов: Русский дом в Дамаске по-прежнему закрыт, но взаимодействие есть