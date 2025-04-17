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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Пермском крае
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Пермском крае - РИА Новости, 17.04.2025
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Пермском крае
Четыре человека погибли во время пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:38:00+03:00
2025-04-17T16:38:00+03:00
2025-04-17T16:38:00+03:00
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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли во время пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером в одном из частных домов на улице Школьной в селе Сосново Чайковского округа произошел пожар. В ходе тушения обнаружены тела четырех взрослых людей. "Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех людей во время пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Пермском крае
СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Пермском крае