https://ria.ru/20250417/butman-2011845169.html

Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур

Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур - РИА Новости, 17.04.2025

Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур

Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана отправится в июне в европейский тур, концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции, сообщили РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:59:00+03:00

2025-04-17T15:59:00+03:00

2025-04-17T15:59:00+03:00

культура

россия

италия

швейцария

игорь бутман

оон

юнеско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995eca5d93f2bae1c9f7482381ba529.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана отправится в июне в европейский тур, концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции, сообщили РИА Новости в Фонде артиста. "В июне нас ждёт масштабное событие - европейский тур! ...Концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции", - приводятся слова Бутмана в сообщении. Квартет выступит 2 июня в Русском доме в Риме, 4 июня - в постоянном представительстве России при ООН в Женеве. Завершится тур выступлением 6 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. По словам джазмена, на сегодняшний день немногие отечественные артисты выступают в Европе, однако, по мнению Бутмана, джазовое искусство интернационально и не имеет географических границ. "Российская джазовая музыка должна звучать во всём мире… Также мы планируем пообщаться с коллегами из Европы и пригласить их на наш форум-фест Jazz Across Borders, который в этом году пройдет 13 и 14 июня. JAB стал первой в истории России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества. Нам важно вести конструктивный диалог с коллегами из разных стран, продолжать обмен опытом и возводить межкультурные мосты", - отметил Бутман.

https://ria.ru/20250324/zaryade-2006900918.html

https://ria.ru/20250406/bujnov-2009678901.html

россия

италия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, италия, швейцария, игорь бутман, оон, юнеско