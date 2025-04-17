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Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур - РИА Новости, 17.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:59 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/butman-2011845169.html
Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур
Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур - РИА Новости, 17.04.2025
Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур
Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана отправится в июне в европейский тур, концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции, сообщили РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:59:00+03:00
2025-04-17T15:59:00+03:00
культура
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швейцария
игорь бутман
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана отправится в июне в европейский тур, концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции, сообщили РИА Новости в Фонде артиста. "В июне нас ждёт масштабное событие - европейский тур! ...Концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции", - приводятся слова Бутмана в сообщении. Квартет выступит 2 июня в Русском доме в Риме, 4 июня - в постоянном представительстве России при ООН в Женеве. Завершится тур выступлением 6 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. По словам джазмена, на сегодняшний день немногие отечественные артисты выступают в Европе, однако, по мнению Бутмана, джазовое искусство интернационально и не имеет географических границ. "Российская джазовая музыка должна звучать во всём мире… Также мы планируем пообщаться с коллегами из Европы и пригласить их на наш форум-фест Jazz Across Borders, который в этом году пройдет 13 и 14 июня. JAB стал первой в истории России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества. Нам важно вести конструктивный диалог с коллегами из разных стран, продолжать обмен опытом и возводить межкультурные мосты", - отметил Бутман.
https://ria.ru/20250324/zaryade-2006900918.html
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россия, италия, швейцария, игорь бутман, оон, юнеско
Культура, Россия, Италия, Швейцария, Игорь Бутман, ООН, ЮНЕСКО
Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур

Квартет Игоря Бутмана отправится в европейский тур в июне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана отправится в июне в европейский тур, концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции, сообщили РИА Новости в Фонде артиста.
"В июне нас ждёт масштабное событие - европейский тур! ...Концерты пройдут в Италии, Швейцарии и Франции", - приводятся слова Бутмана в сообщении.
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Квартет выступит 2 июня в Русском доме в Риме, 4 июня - в постоянном представительстве России при ООН в Женеве. Завершится тур выступлением 6 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
По словам джазмена, на сегодняшний день немногие отечественные артисты выступают в Европе, однако, по мнению Бутмана, джазовое искусство интернационально и не имеет географических границ.
"Российская джазовая музыка должна звучать во всём мире… Также мы планируем пообщаться с коллегами из Европы и пригласить их на наш форум-фест Jazz Across Borders, который в этом году пройдет 13 и 14 июня. JAB стал первой в истории России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества. Нам важно вести конструктивный диалог с коллегами из разных стран, продолжать обмен опытом и возводить межкультурные мосты", - отметил Бутман.
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КультураРоссияИталияШвейцарияИгорь БутманООНЮНЕСКО
 
 
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