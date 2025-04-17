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Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 17.04.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:16 17.04.2025 (обновлено: 17:43 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/bulanova-2011854628.html
Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"
Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"
Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:16:00+03:00
2025-04-17T17:43:00+03:00
татьяна буланова
шоубиз
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... медалью "За труды в культуре и искусстве" Буланову Татьяну Ивановну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона", Ленинградская область", — сказано в распоряжении.Популярная певица, заслуженная артистка России Татьяна Ивановна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. За свою творческую карьеру она стала обладательницей множества престижных наград. В репертуаре Булановой более 300 песен, многие из которых стали настоящими хитами.
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татьяна буланова, россия, владимир путин
Татьяна Буланова, Шоубиз, Россия, Владимир Путин

Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Татьяна Буланова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр РИА Новости. Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... медалью "За труды в культуре и искусстве" Буланову Татьяну Ивановну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона", Ленинградская область", — сказано в распоряжении.
Популярная певица, заслуженная артистка России Татьяна Ивановна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. За свою творческую карьеру она стала обладательницей множества престижных наград. В репертуаре Булановой более 300 песен, многие из которых стали настоящими хитами.
Певица Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
10 марта, 18:42
 
ШоубизТатьяна БулановаРоссияВладимир Путин
 
 
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