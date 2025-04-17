https://ria.ru/20250417/bulanova-2011854628.html

Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"

Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 17.04.2025

Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"

Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:16:00+03:00

2025-04-17T16:16:00+03:00

2025-04-17T17:43:00+03:00

татьяна буланова

шоубиз

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08cf3e9cfc3a301313b36b75761874d.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... медалью "За труды в культуре и искусстве" Буланову Татьяну Ивановну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона", Ленинградская область", — сказано в распоряжении.Популярная певица, заслуженная артистка России Татьяна Ивановна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. За свою творческую карьеру она стала обладательницей множества престижных наград. В репертуаре Булановой более 300 песен, многие из которых стали настоящими хитами.

https://ria.ru/20250310/allegrova-2004165289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна буланова, россия, владимир путин