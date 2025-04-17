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Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"
Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил певицу Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"
Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:16:00+03:00
2025-04-17T16:16:00+03:00
2025-04-17T17:43:00+03:00
татьяна буланова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин наградил эстрадную певицу Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве", документ указа появился на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... медалью "За труды в культуре и искусстве" Буланову Татьяну Ивановну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона", Ленинградская область", — сказано в распоряжении.Популярная певица, заслуженная артистка России Татьяна Ивановна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. За свою творческую карьеру она стала обладательницей множества престижных наград. В репертуаре Булановой более 300 песен, многие из которых стали настоящими хитами.
https://ria.ru/20250310/allegrova-2004165289.html
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татьяна буланова, россия, владимир путин
Татьяна Буланова, Шоубиз, Россия, Владимир Путин