https://ria.ru/20250417/britanija-2011726182.html

Британия поддержала бы передачу ракет Taurus Украине, пишут СМИ

Британия поддержала бы передачу ракет Taurus Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025

Британия поддержала бы передачу ракет Taurus Украине, пишут СМИ

Великобритания поддержала бы Германию, если бы та приняла решение передать крылатые ракеты Taurus Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:47:00+03:00

2025-04-17T06:47:00+03:00

2025-04-17T06:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Великобритания поддержала бы Германию, если бы та приняла решение передать крылатые ракеты Taurus Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские источники. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это решение должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии социал-демократ Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. "Британский чиновник, занимающийся внешней политикой, заявил Telegraph, что Соединенное Королевство давно выступает за передачу Германией ракет Taurus Украине и поддержало бы такой шаг, если бы его сейчас предпринял новый канцлер", - сообщает издание. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250416/germanija-2011572533.html

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20250414/khebeshtrayt-2011171161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, нато, хдс/хсс, ard