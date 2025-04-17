Британия поддержала бы передачу ракет Taurus Украине, пишут СМИ
Telegraph: Британия поддержала бы передачу Германией ракет Taurus Украине
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Великобритания поддержала бы Германию, если бы та приняла решение передать крылатые ракеты Taurus Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские источники.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это решение должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии социал-демократ Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
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"Британский чиновник, занимающийся внешней политикой, заявил Telegraph, что Соединенное Королевство давно выступает за передачу Германией ракет Taurus Украине и поддержало бы такой шаг, если бы его сейчас предпринял новый канцлер", - сообщает издание.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.