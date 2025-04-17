https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html

В Британии испытали новое радиоволновое оружие

В Британии испытали новое радиоволновое оружие - РИА Новости, 17.04.2025

В Британии испытали новое радиоволновое оружие

Министерство обороны Великобритании заявило об успешном испытании нового радиоволнового оружия для нейтрализации роя беспилотников. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:30:00+03:00

2025-04-17T05:30:00+03:00

2025-04-17T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило об успешном испытании нового радиоволнового оружия для нейтрализации роя беспилотников. По данным ведомства, испытания проходили на западе Уэльса и стали крупнейшими для британской армии учениями по борьбе с роем беспилотников. "Невидимое радиоволновое оружие, произведенное в Соединенном Королевстве, впервые сбивает рои беспилотников. Это оружие потенциально может помочь в защите против угроз, связанных с беспилотниками, на фоне изменения характера ведения войн", - говорится в заявлении на сайте британского правительства. Согласно документу, демонстрационная модель этой системы вооружения представляет собой тип радиочастотного оружия направленной энергии (RF DEW) и доказала способность нейтрализовывать несколько целей одновременно "с почти мгновенным эффектом". Правительство Британии инвестировало более 40 миллионов фунтов стерлингов в исследования и разработки в области RF DEW. Демонстрационная модель разработана промышленным консорциумом во главе с британским отделением французской оборонной компании Thales. Как отмечается, система использует высокочастотные радиоволны, чтобы разрушать или повреждать критически важные компоненты внутри беспилотников, что приводит к поломкам или сбоям в работе дронов. Минобороны добавляет, что в случае принятия на вооружение этих систем они могли бы стать экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на основе ракет. Системы RF DEW могут поражать воздушные цели на расстоянии до одного километра и эффективны против угроз, которые невозможно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, подчеркивает ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, великобритания, уэльс