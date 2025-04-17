https://ria.ru/20250417/britanija-2011718076.html

Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ

Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025

Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ

Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:45:00+03:00

2025-04-17T03:45:00+03:00

2025-04-17T03:45:00+03:00

сша

китай

великобритания

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета inews со ссылкой на источник в британском правительстве. Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин. "Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и пошлинам, чтобы надавить на (британское - ред.) правительство и заставить его сократить связи с Китаем", - сообщает газета. Источник добавил, что для британской стороны неприемлемо обсуждать в рамках одного диалога ослабление пошлин США и сотрудничество с Китаем, с которым королевство намерено продолжать "прагматичное" взаимодействие. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250416/knr-2011603817.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

сша

китай

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт