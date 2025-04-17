https://ria.ru/20250417/britanija-2011718076.html
Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ
Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ
Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:45:00+03:00
2025-04-17T03:45:00+03:00
2025-04-17T03:45:00+03:00
сша
китай
великобритания
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета inews со ссылкой на источник в британском правительстве. Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин. "Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и пошлинам, чтобы надавить на (британское - ред.) правительство и заставить его сократить связи с Китаем", - сообщает газета. Источник добавил, что для британской стороны неприемлемо обсуждать в рамках одного диалога ослабление пошлин США и сотрудничество с Китаем, с которым королевство намерено продолжать "прагматичное" взаимодействие. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250416/knr-2011603817.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html
сша
китай
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Великобритания, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Британия не пожертвует связями с Китаем из-за давления США, пишут СМИ
inews: Британия не будет жертвовать связями с Китаем ради нормализации с США