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У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
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03:38 17.04.2025 (обновлено: 03:43 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/britanija-2011717410.html
У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ
У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ
Министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:38:00+03:00
2025-04-17T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз, сообщает газета inews со ссылкой на источники. Как отмечается, высокопоставленные чиновники обеспокоены, что датчики в автомобилях якобы могут использоваться для сбора разведывательной информации. "Сотрудникам, работающим на секретном военном объекте британских ВВС Уитон в Кембриджшире, было приказано парковать электромобили, изготовленные с использованием китайских технологий, на расстоянии не менее двух миль (около 3,2 километра - ред.) от ключевых зданий... Еще одна база, где, как стало известно, запрещены определенные автомобили, - это военный полигон Солсбери-Плейн", - сообщает издание. По данным газеты, на базе Уитон расположен важный центр военной разведки, где размещаются представители всех членов альянса "Пять глаз", а полигон Солсбери-Плейн использовался для обучения в том числе солдат ВСУ.
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в мире, технологии, великобритания, кембриджшир, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Великобритания, Кембриджшир, Вооруженные силы Украины
У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ

Inews: электрокары с деталями из Китая запретили парковать у британских баз

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз, сообщает газета inews со ссылкой на источники.
Как отмечается, высокопоставленные чиновники обеспокоены, что датчики в автомобилях якобы могут использоваться для сбора разведывательной информации.
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"Сотрудникам, работающим на секретном военном объекте британских ВВС Уитон в Кембриджшире, было приказано парковать электромобили, изготовленные с использованием китайских технологий, на расстоянии не менее двух миль (около 3,2 километра - ред.) от ключевых зданий... Еще одна база, где, как стало известно, запрещены определенные автомобили, - это военный полигон Солсбери-Плейн", - сообщает издание.
По данным газеты, на базе Уитон расположен важный центр военной разведки, где размещаются представители всех членов альянса "Пять глаз", а полигон Солсбери-Плейн использовался для обучения в том числе солдат ВСУ.
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