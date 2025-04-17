https://ria.ru/20250417/britanija-2011717410.html

У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ

У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025

У британских баз запретили парковку некоторых электрокаров, пишут СМИ

Министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:38:00+03:00

2025-04-17T03:38:00+03:00

2025-04-17T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз, сообщает газета inews со ссылкой на источники. Как отмечается, высокопоставленные чиновники обеспокоены, что датчики в автомобилях якобы могут использоваться для сбора разведывательной информации. "Сотрудникам, работающим на секретном военном объекте британских ВВС Уитон в Кембриджшире, было приказано парковать электромобили, изготовленные с использованием китайских технологий, на расстоянии не менее двух миль (около 3,2 километра - ред.) от ключевых зданий... Еще одна база, где, как стало известно, запрещены определенные автомобили, - это военный полигон Солсбери-Плейн", - сообщает издание. По данным газеты, на базе Уитон расположен важный центр военной разведки, где размещаются представители всех членов альянса "Пять глаз", а полигон Солсбери-Плейн использовался для обучения в том числе солдат ВСУ.

https://ria.ru/20250308/xpeng-2003800336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, великобритания, кембриджшир, вооруженные силы украины