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Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 17.04.2025
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:49:00+03:00
2025-04-17T08:49:00+03:00
2025-04-17T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения. "Зеленский, похоже, "нашел" часть денег, которые, по его словам, США ему так и не дали", — говорится в публикации.На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов и готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать. При этом в феврале глава киевского режима в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76.
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат)
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе
Боуз удивился словам Зеленского о готовности заплатить США за поставку оружия