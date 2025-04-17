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Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 17.04.2025
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08:49 17.04.2025 (обновлено: 15:46 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/bouz-2011734984.html
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 17.04.2025
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:49:00+03:00
2025-04-17T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения. "Зеленский, похоже, "нашел" часть денег, которые, по его словам, США ему так и не дали", — говорится в публикации.На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов и готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать. При этом в феврале глава киевского режима в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76.
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат)
Новое заявление Зеленского о США вызвало недоумение на Западе

Боуз удивился словам Зеленского о готовности заплатить США за поставку оружия

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения.
"Зеленский, похоже, "нашел" часть денег, которые, по его словам, США ему так и не дали", — говорится в публикации.
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На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов и готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать.

При этом в феврале глава киевского режима в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76.
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