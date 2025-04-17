Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского - РИА Новости, 17.04.2025
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:04:00+03:00
2025-04-17T09:04:00+03:00
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_a8224d83dd50b28fe6e014a09105a9b7.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". "Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно", - сказал Данкверт. "Мы стараемся в этом году уже", - ответил он на вопрос, когда можно будет победить борщевик с помощью новой разработки.
https://ria.ru/20250410/rossija-2010379175.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f817c785ce479214ff7d2b2f906f8175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского

Россельхознадзор планирует победить борщевик с помощью новой разработки в 2025 г

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского
Борщевик Сосновского - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно", - сказал Данкверт.
"Мы стараемся в этом году уже", - ответил он на вопрос, когда можно будет победить борщевик с помощью новой разработки.
Растение Богемская рейнутрия - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Ученые нашли в России сорняк из Европы, способный разрушать фундамент
10 апреля, 07:41
 
Сергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала