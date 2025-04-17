https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html

Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского

Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского - РИА Новости, 17.04.2025

Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского

Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:04:00+03:00

2025-04-17T09:04:00+03:00

2025-04-17T09:04:00+03:00

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". "Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно", - сказал Данкверт. "Мы стараемся в этом году уже", - ответил он на вопрос, когда можно будет победить борщевик с помощью новой разработки.

https://ria.ru/20250410/rossija-2010379175.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)