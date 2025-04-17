https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского - РИА Новости, 17.04.2025
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:04:00+03:00
2025-04-17T09:04:00+03:00
2025-04-17T09:04:00+03:00
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россельхознадзор разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского и планирует уже в этом году победить ядовитое растение, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". "Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно", - сказал Данкверт. "Мы стараемся в этом году уже", - ответил он на вопрос, когда можно будет победить борщевик с помощью новой разработки.
https://ria.ru/20250410/rossija-2010379175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского
Россельхознадзор планирует победить борщевик с помощью новой разработки в 2025 г