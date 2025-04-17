https://ria.ru/20250417/borba-2011764829.html

Южная Корея и США отработают совместную борьбу с истребителями

Южная Корея и США отработают совместную борьбу с истребителями - РИА Новости, 17.04.2025

Южная Корея и США отработают совместную борьбу с истребителями

Южная Корея и США в ходе начинающихся в четверг крупномасштабных военно-воздушных учений Freedom Flag впервые отработают совместную борьбу с истребителями... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:18:00+03:00

2025-04-17T11:18:00+03:00

2025-04-17T11:18:00+03:00

южная корея

сша

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СЕУЛ, 17 апр - РИА Новости. Южная Корея и США в ходе начинающихся в четверг крупномасштабных военно-воздушных учений Freedom Flag впервые отработают совместную борьбу с истребителями пятого поколения, сообщили Военно-воздушные силы Республики Корея. "В ходе нынешних учений роль самолетов противника впервые будут исполнять истребители пятого поколения, такие как F-35 A/B военно-воздушных сил обеих стран. Они будут осуществлять параллельные радиоэлектронные атаки и маневрирование, избегая обнаружения радарами наших войск и имитируя различные угрожающие ситуации, что позволит поднять боевые навыки пилотов, которые потребуются им в реальном бою", - говорится в сообщении южнокорейских ВВС. К тренировкам в этом году присоединится также большое количество американских разведывательных и ударных БПЛА MQ-1 и MQ-9, что, как отмечается, "расширит возможности по проведению комбинированных учений с использованием пилотируемых и беспилотных авиационных средств". Всего в учениях Freedom Flag, которые продлятся две недели, примут участие более 90 единиц авиационной техники и порядка 1,1 тысячи человек личного состава. Они будут практиковать блокирование и оборонительные действия против авиации противника, поисково-спасательные операции в условиях боевых действий, воздушное прикрытие наземных войск и другие практические задачи, направленные на "освоение порядка осуществления операций в военное время". Параллельно будут также проведены учения военно-транспортной авиации с задействованием самолетов C-130 и CN-235. Они будут отрабатывать приближенные к боевым полеты на малых высотах, а для повышения возможностей проникновения в тыл противника по воздуху южнокорейские и американские военные отточат навыки сброса грузовых контейнеров, медицинской эвакуации и сверхзатяжных прыжков десанта.

https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

южная корея

сша

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южная корея, сша, f-35, c-130 hercules, в мире