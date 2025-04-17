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ВСУ ударили по храму в Брянской области - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 17.04.2025 (обновлено: 21:29 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/bogomaz-2011914568.html
ВСУ ударили по храму в Брянской области
ВСУ ударили по храму в Брянской области - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ ударили по храму в Брянской области
Украинские боевики атаковали храм-часовню в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:36:00+03:00
2025-04-17T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
происшествия
суземский район
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали храм-часовню в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет", — написал он.Как подчеркнул глава региона, покушаясь на святыни, противник показывает свое истинное лицо."Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру! Веру, которая всегда была фундаментом и оплотом единства православного народа. Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и души", — добавил Богомаз.В ночь на четверг средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над шестью областями страны, среди них четыре — над территорией Брянской области. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, происшествия, суземский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Суземский район
ВСУ ударили по храму в Брянской области

Богомаз: ВСУ ударили по храму-часовне в селе Зерново Брянской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного обстрела
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного обстрела - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали храм-часовню в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет", — написал он.
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Как подчеркнул глава региона, покушаясь на святыни, противник показывает свое истинное лицо.
"Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру! Веру, которая всегда была фундаментом и оплотом единства православного народа. Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и души", — добавил Богомаз.
В ночь на четверг средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над шестью областями страны, среди них четыре — над территорией Брянской области. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияСуземский район
 
 
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