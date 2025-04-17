https://ria.ru/20250417/bogomaz-2011914568.html
ВСУ ударили по храму в Брянской области
ВСУ ударили по храму в Брянской области - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ ударили по храму в Брянской области
Украинские боевики атаковали храм-часовню в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:36:00+03:00
2025-04-17T20:36:00+03:00
2025-04-17T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали храм-часовню в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет", — написал он.Как подчеркнул глава региона, покушаясь на святыни, противник показывает свое истинное лицо."Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру! Веру, которая всегда была фундаментом и оплотом единства православного народа. Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и души", — добавил Богомаз.В ночь на четверг средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над шестью областями страны, среди них четыре — над территорией Брянской области. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Суземский район
ВСУ ударили по храму в Брянской области
Богомаз: ВСУ ударили по храму-часовне в селе Зерново Брянской области