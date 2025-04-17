https://ria.ru/20250417/bilayn-2011827083.html

"Билайн" сообщил и приобретении долей ООО "Вока тек"

"Билайн" сообщил и приобретении долей ООО "Вока тек" - РИА Новости, 17.04.2025

"Билайн" сообщил и приобретении долей ООО "Вока тек"

"Билайн" объявляет о приобретении 44% долей в уставном капитале ООО "Вока-тек" - российского разработчика решений в области речевой аналитики и мониторинга... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:08:00+03:00

2025-04-17T15:08:00+03:00

2025-04-17T15:08:00+03:00

билайн

сергей анохин

бизнес

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Билайн" объявляет о приобретении 44% долей в уставном капитале ООО "Вока-тек" - российского разработчика решений в области речевой аналитики и мониторинга взаимодействия персонала с клиентами, сообщает пресс-служба оператора. Ранее в компанию инвестировал венчурный фонд "Хайв", также принадлежащий "Билайну", который сохраняет 20%-ную долю. Таким образом, совокупная доля владения составит 64%. ООО "Вока-тек" является разработчиком инновационного решения на базе аудиобейджа — носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, — а также программного обеспечения, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с гибкой системой представления и визуализации данных. Продукты компании применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов из корпоративного сегмента и государственных заказчиков оператора. Аудиобейджи Voca-Tech позволяют отслеживать сотни параметров качества взаимодействия с клиентом, формировать аналитику и обучающие рекомендации для сотрудников. Коммерческое сотрудничество между оператором и разработчиком началось в 2021 году. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) "Билайн", а их дистрибуция осуществляется силами корпоративных команд оператора. "Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса и государственных организаций на решения, которые позволяют повышать качество обслуживания и управлять эффективностью персонала. Расширение нашего участия в Voca-Tech — это логичный шаг для "Билайна": мы последовательно усиливаем позиции в перспективных цифровых сегментах за пределами классического телекома", - отметил генеральный директор компании Сергей Анохин. Как сообщил вице-президент "Билайна" по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов, приобретение доли – это инвестиция в перспективное направление, которое уже доказало свою востребованность на рынке. По словам гендиректора, сооснователя Voca-Tech Бэллы Муталлаповой, компания в данной интеграции видит большой потенциал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, сергей анохин, бизнес