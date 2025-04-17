https://ria.ru/20250417/bespilotniki-2011736808.html

Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую

Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую - РИА Новости, 17.04.2025

Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую

Ночная атака украинских БПЛА на Шую отбита, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений, опасность сохраняется, сообщили в правительстве Ивановской... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:08:00+03:00

2025-04-17T09:08:00+03:00

2025-04-17T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Ночная атака украинских БПЛА на Шую отбита, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений, опасность сохраняется, сообщили в правительстве Ивановской области."Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. Опасность сохраняется… Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет", — говорится в Telegram-канале правительства.О серьёзных разрушениях власти не сообщали. По их информации, в ряде домов выбиты стёкла.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ивановская область, происшествия