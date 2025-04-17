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Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую
Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую - РИА Новости, 17.04.2025
Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую
Ночная атака украинских БПЛА на Шую отбита, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений, опасность сохраняется, сообщили в правительстве Ивановской... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:08:00+03:00
2025-04-17T09:08:00+03:00
2025-04-17T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Ночная атака украинских БПЛА на Шую отбита, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений, опасность сохраняется, сообщили в правительстве Ивановской области."Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. Опасность сохраняется… Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет", — говорится в Telegram-канале правительства.О серьёзных разрушениях власти не сообщали. По их информации, в ряде домов выбиты стёкла.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Происшествия
Власти Ивановской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Шую
В Ивановской области отбили попытку атаки БПЛА ВСУ на Шую, никто не пострадал