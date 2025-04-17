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Над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник
Над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.04.2025
Над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:19:00+03:00
2025-04-17T16:19:00+03:00
2025-04-17T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 15.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник
МО РФ: средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью