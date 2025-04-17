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ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - РИА Новости, 17.04.2025
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11:01 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/banki-2011761363.html
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - РИА Новости, 17.04.2025
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых -... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:01:00+03:00
2025-04-17T11:01:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
банки
микрозаймы
кредиты
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор. "Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора. Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.
https://ria.ru/20250409/mikrozaymy-2010264522.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, банки, микрозаймы, кредиты
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Банки, Микрозаймы, Кредиты
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом кредитов в шести банках

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор.
"Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора.
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Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.
Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияБанкиМикрозаймыКредиты
 
 
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