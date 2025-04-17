https://ria.ru/20250417/banki-2011761363.html
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - РИА Новости, 17.04.2025
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых -... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:01:00+03:00
2025-04-17T11:01:00+03:00
2025-04-17T11:01:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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банки
микрозаймы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор. "Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора. Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.
https://ria.ru/20250409/mikrozaymy-2010264522.html
https://ria.ru/20250415/kredity-2003042476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, банки, микрозаймы, кредиты
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Банки, Микрозаймы, Кредиты
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом кредитов в шести банках