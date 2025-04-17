https://ria.ru/20250417/banki-2011761363.html

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - РИА Новости, 17.04.2025

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых -... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:01:00+03:00

2025-04-17T11:01:00+03:00

2025-04-17T11:01:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

банки

микрозаймы

кредиты

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор. "Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора. Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.

https://ria.ru/20250409/mikrozaymy-2010264522.html

https://ria.ru/20250415/kredity-2003042476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, банки, микрозаймы, кредиты