https://ria.ru/20250417/bagreeva-2011668322.html

Более 370 тыс пользователей зарегистрировали на Портале поставщиков Москвы

Более 370 тыс пользователей зарегистрировали на Портале поставщиков Москвы - РИА Новости, 17.04.2025

Более 370 тыс пользователей зарегистрировали на Портале поставщиков Москвы

Общее число предпринимателей, которые зарегистрировались на московском Портале поставщиков, превысило 370 тысяч, сообщила в четверг заместитель столичного мэра, РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:10:00+03:00

2025-04-17T09:10:00+03:00

2025-04-17T09:10:00+03:00

москва

мария багреева

департамент экономической политики и развития москвы

кирилл пуртов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Общее число предпринимателей, которые зарегистрировались на московском Портале поставщиков, превысило 370 тысяч, сообщила в четверг заместитель столичного мэра, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.Она добавила, что с начала 2025 года на портале было зарегистрировано 20 тысяч представителей бизнеса."За 12 лет Портал поставщиков стал для предпринимателей эффективным инструментом развития бизнеса, который помогает им осваивать новые региональные рынки и находить потребителей для своей продукции среди 58 тысяч заказчиков из 42 регионов России", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Заместитель мэра уточнила, что на сегодняшний день на Портале поставщиков зарегистрировано свыше 370 тысяч пользователей со всей России. Среди них – организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также частные лица. Багреева добавила, что с начала 2025 года число пользователей Портала поставщиков увеличилось на двадцать тысяч. При этом активнее всего к площадке присоединялись представители столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области: их общая доля среди новых пользователей превысила 50%.Отмечается, что каталог Портала поставщиков включает более 3,1 миллиона позиций, которые объединены более чем в 13 тысяч категорий. Каждый день на Портале поставщиков заключаются порядка 1,5 тысячи контрактов.В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов заявил, что на Портале поставщиков все процессы проходят в онлайн-формате: от публикации потребности до подписания закрывающих документов по контракту. Он выразил уверенность, что платформа является привлекательной для представителей бизнеса из-за удобства ее использования.Пуртов добавил, что по итогам января-марта 2025 года число уникальных посетителей Портала поставщиков составило почти 750 тысяч. И отметил, что рост количества пользователей обеспечивает высокий уровень конкуренции. Благодаря этому заказчики могут закрывать свои потребности в товарах, услугах и работах по оптимальным ценам.Московский Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, уточнили в пресс-службе. Весь процесс работы на площадке проводится в онлайн-режиме: от публикации запроса на товары, работы и услуги до подписания закрывающих документов.По данным департамента информационных технологий Москвы, власти столицы постоянно совершенствуют возможности платформы, при этом учитываются пожелания самих пользователей. К примеру, при загрузке в каталог новой товарной единицы нейросеть за несколько секунд может определить возможную категорию и предложить подходящие характеристики. А благодаря боту автоматических ставок есть возможность участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, чат-бот дает ответы на вопросы в базе знаний из более чем 600 статей. Кроме того, с помощью сервиса "Школа поставщика" новые пользователи могут пройти бесплатные обучающие курсы, а также познакомиться с популярными инструментами ресурса.На территории субъектов Российской Федерации для поддержки пользователей открываются представительства. Там специалисты занимаются обучением работы на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, а также проводят очные встречи. Кроме того, в представительствах специалисты собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34.Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике Москвы, а техническое развитие курирует столичный департамент информационных технологий, уточнили в пресс-службе.Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что за первые три месяца 2025 года московские и региональные заказчики провели на Портале поставщиков более 136 тысяч закупок малого объема. Размер закупок по этим заказам перешагнул отметку в 25 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250416/bagreeva-2011446971.html

https://ria.ru/20250415/bagreeva-2011229423.html

https://ria.ru/20250411/bagreeva-2010558968.html

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