https://ria.ru/20250417/armenija-2011772458.html

МИД Армении подтвердил отказ от приоритета признания в мире геноцида армян

МИД Армении подтвердил отказ от приоритета признания в мире геноцида армян - РИА Новости, 17.04.2025

МИД Армении подтвердил отказ от приоритета признания в мире геноцида армян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецким СМИ подтвердил, что международное признание геноцида армян в Османской империи не является... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:50:00+03:00

2025-04-17T11:50:00+03:00

2025-04-17T11:50:00+03:00

армения

ереван

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всемирный совет церквей

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ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецким СМИ подтвердил, что международное признание геноцида армян в Османской империи не является внешнеполитическим приоритетом армянских властей - по его словам, они предпочитают будущее прошлому. "Так сказал премьер-министр (Никол Пашинян). Более того, я сам говорил об этом в парламенте", - заявил Мирзоян, отвечая на вопрос об официальной позиции властей Армении, согласно которой международное признание геноцида армян не в ходит в число внешнеполитических приоритетов Еревана. По его словам, история остается историей, память сохраняется. "Очень трудно забыть своих предков и забыть историю. Но одно дело — отдавать дань уважения прошлому, истории, и совсем другое — жить с прошлым. Очень легко остаться в прошлом. Скорее всего, движение вперед потребует немного больше смелости, немного больше понимания, немного больше сосредоточенности и веры в будущее. Мы предпочитаем будущее. Мы должны сделать это вместе", - заявил Мирзоян в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция. В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html

https://ria.ru/20250404/armeniya-2009380979.html

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