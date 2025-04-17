https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html

Акция "Георгиевская ленточка" стартует в Москве 24 апреля

Акция "Георгиевская ленточка" стартует в Москве 24 апреля - РИА Новости, 17.04.2025

Акция "Георгиевская ленточка" стартует в Москве 24 апреля

Международная акция "Георгиевская лента" стартует в Москве 24 апреля к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:04:00+03:00

2025-04-17T11:04:00+03:00

2025-04-17T11:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международная акция "Георгиевская лента" стартует в Москве 24 апреля к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства. "Двадцать четвертого апреля в столице начнется международная акция "Георгиевская лента". Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках, возле станций метро. С 6 по 8 мая они присоединятся к акции "Улицы героев" и вручат прохожим письма-треугольники с описанием подвигов защитников отечества, расскажут о танкистах, летчиках, маршалах и генералах, в чью честь названы улицы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что 6 мая состоится акция "Вальс Победы" у арки главного входа на ВДНХ: 400 студентов колледжей в образах 1940-х годов станцуют под песню "Майский вальс". Все дни накануне праздника будет функционировать штаб по встрече ветеранов, самостоятельно прибывающих в Москву из других регионов.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html

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москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне