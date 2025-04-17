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В аэропортах Астрахани Владикавказа и Грозного сняли ограничения
В аэропортах Астрахани Владикавказа и Грозного сняли ограничения - РИА Новости, 17.04.2025
В аэропортах Астрахани Владикавказа и Грозного сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:01:00+03:00
2025-04-17T21:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 20:28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.Как уточнил Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил представитель Росавиации.
https://ria.ru/20250417/polsha-2011842910.html
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астрахань, владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Астрахань, Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Астрахани Владикавказа и Грозного сняли ограничения
Росавиация: в аэропортах Астрахани Владикавказа и Грозного сняты ограничения