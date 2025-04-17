https://ria.ru/20250417/aeroport-2011913212.html

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.04.2025

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:26:00+03:00

2025-04-17T20:26:00+03:00

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владикавказ

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беслан

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.52 мск введены в аэропортах Владикавказ (Беслан; URMO) и Грозный (Северный; URMG)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html

владикавказ

грозный

беслан

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владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беслан