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В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.04.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:26:00+03:00
2025-04-17T20:26:00+03:00
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владикавказ
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.52 мск введены в аэропортах Владикавказ (Беслан; URMO) и Грозный (Северный; URMG)", - написал он в Telegram-канале.
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владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беслан
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беслан
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Росавиация: аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения