https://ria.ru/20250417/aeroport-2011896606.html

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.04.2025

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:55:00+03:00

2025-04-17T18:55:00+03:00

2025-04-17T19:06:00+03:00

астрахань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нариманов

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18.30 мск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html

астрахань

нариманов

россия

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астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нариманов, россия