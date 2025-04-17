https://ria.ru/20250417/aeroport-2011896606.html
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.04.2025
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:55:00+03:00
2025-04-17T18:55:00+03:00
2025-04-17T19:06:00+03:00
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нариманов
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18.30 мск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html
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астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нариманов, россия
Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нариманов, Россия
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов