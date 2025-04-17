https://ria.ru/20250417/1597014684.html

Сводки Победы: советские войска взяли в плен более 18.000 немецких солдат

Сводки Победы: советские войска взяли в плен более 18.000 немецких солдат - РИА Новости, 17.04.2025

Сводки Победы: советские войска взяли в плен более 18.000 немецких солдат

28 Апреля 1945

2025-04-17T18:41:00+03:00

2025-04-17T18:41:00+03:00

2025-04-17T18:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 апреля с боями овладели городами ЭГГЕ-ЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК, ШТРАСБУРГ, ТЕМПЛИН—важными опорными пунктами обороны немцев в западной Померании, а также заняли крупные населённые пункты РИТ, ЛУКОВ, ГАММЕР, ВАЛЬДЕСХЕЗ, БЛЮМЕНХАГЕН, ГЮТЕРБЕРГ, ТАШЕН-БЕРГ, КРААТЦ, ПАРМЕН, ВЕГГУН, БОЙЦЕНБУРГ, ХАРДЕНБЕК, ХАСЛЕНБЕН, ГЕРС-ВАЛЬДЕ, РИНГЕНВАЛЬДЕ, ФРИДРИХСВАЛЬДЕ. В боях за 27 апреля войска фронта взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 70 самолётов противника.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести уличные бои в БЕРЛИНЕ и заняли северо-западную часть городского района ШАРЛОТТЕНБУРГ до Бисмарк штрассе, западную половину городского района МОАБИТ и восточную часть городского района ШЕНЕБЕРГ. В боях за 27 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен свыше 9.000 немецких солдат и офицеров и захватили более 100 полевых орудий, 135 пулемётов, 1.800 автомашин и 50 складов с различным военным имуществом.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА и заняли городские районы ФРИДЕНАУ, ГРУНЕВАЛЬД и РУЛЕБЕН, соединившись в этом районе с войсками 1-го Белорусского фронта, занявшими СИМЕНСШТАДТ.Юго-восточнее БЕРЛИНА в лесисто-озёрном районе войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели бои по её уничтожению.В боях за 27 апреля войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более 18.000 немецких солдат и офицеров, из них 14.000 из состава окружённой группы немцев юго-восточнее БЕРЛИНА. Кроме того, войска фронта захватили следующие трофеи: танков — 55, полевых орудий — 268, автомашин — 2.150, паровозов — 39, железнодорожных вагонов — 900, складов с различным военным имуществом — 150.На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, восточнее и юго-восточнее города БРНО, войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты ПОПОВИЦЕ, КУНОВИЦЕ, ЖЕРАВИЦЕ, КИЕВ, ЖАРОШИЦЕ, РАШОВИЦЕ, ЛЕТОНИЦЕ, КОЗЛАНЫ, БОГДАЛИЦЕ, НЭМОЯНЫ, ТАБРОВАНИ.На других участках фронта существенных изменений не произошло.За 27 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 170 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт противника.* * *Налёты нашей авиации на Свинемюнде и ШтральзундВ ночь на 28 апреля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удары по военным объектам немцев в портах Свинемюнде и Штральзунде.В результате бомбардировки в Свинемюнде на территории судостроительных верфей, железнодорожного узла и в порту возникло 18 пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.В Штральзунде бомбардировкой вызваны большие пожары.* * *Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Наши части, наступающие вдоль Штеттинской гавани на северо-запад, очистили от противника лесные массивы и овладели городами Эггезин и Торгелов. Другие советские части, с боями продвигаясь вперёд, вышли к городу Пазевальк — важному опорному пункту обороны немцев на реке Юкер. Гитлеровцы закрепились на подступах к городу и оказывали упорное сопротивление. Советские артиллеристы и танкисты подавили вражеские огневые точки. Ночью наши бойцы ворвались на улицы города и разгромили немецкий гарнизон. Развивая успех, советские части переправились через реку Юкер и выбили немцев из оборонительного рубежа, построенного на её западном берегу. Во второй половине дня нашими войсками занят город и узел шоссейных дорог Штрасбург, находящийся в 15 километрах к западу от Пазевалька. В другом районе советские кавалерийские части, совершив рейд по труднопроходимой местности, настигли и разгромили несколько вражеских колонн. Отступая под ударами наших войск, противник взрывает мосты, минирует дороги и объезды. Захвачено у немцев 44 орудия, несколько паровозов и много железнодорожных вагонов. В одном из лагерей наши бойцы освободили военнопленных различных национальностей.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине. Советские пехотинцы и танкисты переправились через реку Шпрее и ворвались в один из центральных районов германской столицы — Шарлоттенбург. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши стрелки и автоматчики выбивают гитлеровцев из подвалов домов и станций метрополитена. Сапёры под огнем противника разбирают завалы и баррикады. Артиллеристы, действующие в составе штурмовых групп, разрушают укрепления и уничтожают вражеские огневые точки. Нашими войсками заняты казармы зенитного полка, водопроводная станция и товарная железнодорожная станция Вестенд. Другие советские части переправились через канал Фербиндунгс и ведут бои в городском районе Моабит. Штурмом занят завод Электрического Общества и электрозавод «Леве», превращенные немцами в сильно укреплённые узлы сопротивления. За день боёв в Берлине войска фронта уничтожили свыше 6 тысяч солдат и офицеров противника.* * *Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западных районах Берлина. Наши танкисты и пехотинцы прорвались между озёрами Крумме-Ланке и Груневальд-Зее к железной дороге и автостраде Берлин — Потсдам. Взломав немецкую оборону в районе этих дорог, наши войска вышли в городской район Берлина — Рулебен и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта. Развернувшись фронтом на восток, советские бойцы разгромили ненцев, оборонявших сортировочную станцию метрополитена. Заняты площадь «Адольф Гитлер», пять станций метро и другие опорные пункты гитлеровцев. В ходе боёв очищены от войск противника городские районы Груневальд и Фриденау. Овладев этими районами, наши войска штурмом прорвали полосу обороны немцев, проходившую вдоль окружной железной дороги, и завязали бои на улицах района Вильмерсдорф.Наша авиация прикрывает наземные войска от нападений самолётов противника. Четыре истребителя майора Лебедева вступили в бой с четырьмя немецкими истребителями и сбили 3 самолёта противника. Два из них сбил майор Лебедев. Четвёрка истребителей старшего лейтенанта Коняева атаковала над Берлином 8 вражеских истребителей. Немцы уклонились от боя. Преследуя врага, советские лётчики сбили четыре самолёта противника. Группа истребителей подполковника Ерёмина, патрулируя над Берлином, встретила 18 вражеских самолётов. Вступив в бой, наши летчики сбили 4 немецких самолёта.* * *Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вели бои по ликвидации окружённой группы немецких войск. Крупные силы пехоты и танков противника предприняли отчаянную попытку пробиться на юго-запад. Наши войска отбили контратаки гитлеровцев и нанесли им удар во фланг. В результате ожесточённых боёв в лесу немецкие части, пытавшиеся вырваться из «котла», разгромлены. Места боёв усеяны тысячами трупов гитлеровцев. За два дня в этом районе сожжено и подбито более 120 немецких танков и самоходных орудий. Попытки немцев прорваться в западном направлении также не имели успеха. Наши войска всё теснее сжимают кольцо окружения и наносят противнику один удар за другим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы