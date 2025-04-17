https://ria.ru/20250417/1597014680.html

Сводки Победы: советские войска с боем овладели городом Виттенберг

Сводки Победы: советские войска с боем овладели городом Виттенберг - РИА Новости, 17.04.2025

Сводки Победы: советские войска с боем овладели городом Виттенберг

27 Апреля 1945

2025-04-17T13:21:00+03:00

2025-04-17T13:21:00+03:00

2025-04-17T13:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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В течение 27 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на косе ФРИШ-НЕРУНГ, продвинулись вперёд до 10 километров. В боях за 26 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров. Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 27 апреля овладели городами ПРЕНЦЛАУ, АНГЕРМЮНДЕ — важными опорными пунктами обороны немцев в западной Померании, а также заняли город ПЕЛИТЦ и крупные населённые пункты ЯСЕНИТЦ, ХАММЕР, ШТОЛЬЦЕНБУРГ, ПАМПОВ, МЕВЕГЕН, БООК, ЛЕКНИТЦ, БЕРГХОЛЬЦ, БРЮССОВ, ФАРЕНВАЛЬДЕ, КЛОКОВ, БЕРТИКОВ, ГРАМЦОВ, ПАССОВ, ХОЭН ЛАНДИН.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 27 апреля овладели городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ — важными узлами дорог и мощными опорными пунктами обороны немцев в центральной Германии. Одновременно войска фронта продолжали уличные бои в БЕРЛИНЕ и заняли городские районы НЕЙКЕЛЛЬН, ТЕМПЕЛЬХОФ и аэропорт ТЕМПЕЛЬХОФ. В боях за 26 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен более 8.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 26, танков — 200, полевых орудий — 290.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов-30 минут соединились в центре Германии в районе города ТОРГАУ. Тем самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии.27 апреля войска фронта с боем овладели городом ВИТТЕНБЕРГ — важным опорным пунктом обороны немцев на реке ЭЛЬБА и продолжали вести уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА, где заняли городские районы ШТЕГЛИЦ и ШМАРГЕНДОРФ. В боях за 26 апреля войска фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 самолётов противника.На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели городами УГЕРСКИ БРОД и УГЕРСКИ ОСТРОГ, а также заняли населённые пункты СУХА ЛОЗ, ХАВРЖИЦЕ, ВЛЧНОВ, ГЛУК и БЛАТНИЦЕ.На других участках фронта существенных изменений не произошло.За 26 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта противника.* * *Налёты нашей авиации на Свинемюнде и ГрайфсвальдВ ночь на 27 апреля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удары по военным объектам немцев в портах Свинемюнде и Грайфсвальде.В результате бомбардировки в Свинемюнде на территории судостроительной верфи и в порту возникло более 20 пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. Отмечены прямые попадания бомб в два немецких транспорта, стоявших у причалов. В Грайфсвальде бомбардировкой вызваны большие пожары.* * *Войска 2-го Белорусского фронта развивали наступление. Противник подтянул свежие силы, в том числе части морской пехоты, и пытался задержать советские войска на урочище Рандов-Брух. Немцы взорвали все переправы через болота урочища и, опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж, оказывали упорное сопротивление. Наши части переправились через Рандов-Брух и сломили вражеское сопротивление. Советские подвижные соединения с боями продвинулись вперёд на 20 километров и штурмом заняли город Пренцлау — важный узел железных и шоссейных дорог. Другие наши части овладели городом Ангермюнде— сильно укреплённым опорным пунктом обороны немцев. К Ангермюнде сходятся пять железных и несколько шоссейных дорог. Нашими войсками захвачены 57 орудий и другие трофеи. Взято в плен более 600 немецких солдат и офицеров.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продолжали наступление. Наши части, продвигаясь вперёд, ворвались на улицы города Ратенов, расположенного в 60 километрах западнее Берлина. Укрепившиеся в каменных зданиях немцы упорно сопротивлялись. Советские кавалеристы обошли Ратенов с юга и в результате стремительного удара овладели городом. Наши войска, наступающие на Берлин с запада, с боями вступили в город Шпандау и прижали немцев к реке Хавель. Одновременно советские артиллеристы из северо-западных районов Берлина нанести огневой удар противнику с фланга и тыла. После непродолжительного, но ожесточённого боя наши войска разгромили вражеский гарнизон и овладели городом Шпандау. Захвачено 200 орудий и много других трофеев. Ожесточённые бои произошли за Потсдам. Закрепившись у канала и в полосе озёр, прикрывающих город с севера, противник оказывал отчаянное сопротивление. Советские танкисты и пехотинцы переправились через канал и в результате уличных боёв овладели городом Потсдам. Потсдам — бывшая резиденция королей Пруссии.В Берлине наши танки и пехота переправились через каналы Ландвер и Тельтов и ворвались на улицы городского района Нейкелльн. Немцы оборонялись у железнодорожной станции, превращенной в узел сопротивления. Советские бойцы, наступающие с востока, продвинулись в район кладбища Св. Фомы и ударом с тыла опрокинули противника. Преодолевая огневое сопротивление и отбивая вражеские контратаки, наши войска очистили от немцев городской район Темпельхоф и овладели аэропортом Темпельхоф. Заняты широковещательная радиостанция, здание Рейхсбанка, авиасборочный завод, электрокабельный завод и другие предприятия. В ходе уличных боёв в Берлине за день уничтожено свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров.* * *Войска 1-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские пехотинцы, продвигаясь вперёд, вышли к восточным окраинам города Виттенберга — сильного опорного пункта обороны немцев на реке Эльба. Завязались ожесточённые бои, неоднократно переходившие в рукопашные схватки. Истребив на подступах к городу до батальона гитлеровцев, наши бойцы ворвались на улицы Виттенберга. Другие наши части обошли город с севера. Ударами с двух сторон немецкий гарнизон был прижат к Эльбе и разгромлен. Часть немецких солдат прекратила сопротивление и сдалась в плен.Советские кавалеристы захватили на одном из аэродромов 85 немецких самолётов.* * *Корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили в Балтийском море транспорт водоизмещением в 7 тысяч тонн и две быстроходные десантные баржи противника.Авиацией флота в южной части Балтийского моря потоплены транспорт водоизмещением в 3 тысячи тонн, шесть быстроходных десантных барж и девять немецких катеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы