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Эксперт назвала число бездомных кошек и собак в России - РИА Новости, 16.04.2025
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16:41 16.04.2025 (обновлено: 18:08 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/zhivotnye-2011617139.html
Эксперт назвала число бездомных кошек и собак в России
Эксперт назвала число бездомных кошек и собак в России - РИА Новости, 16.04.2025
Эксперт назвала число бездомных кошек и собак в России
Число бездомных кошек в России в 3,5 раза превышает число бездомных собак, при этом всего животных, живущих на улице или в приютах, - 3,6 миллиона, сообщила в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:41:00+03:00
2025-04-16T18:08:00+03:00
общество
россия
москва
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число бездомных кошек в России в 3,5 раза превышает число бездомных собак, при этом всего животных, живущих на улице или в приютах, - 3,6 миллиона, сообщила в ходе презентации Всероссийской переписи бездомных животных доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. "Численность бездомных животных сокращается. Сегодня в России 3,6 миллиона кошек и собак находятся на улице или в приютах. Это статистически верно, по сравнению с данными 2021 года. При этом на улице 3,4 миллиона, а в приютах - 170 тысяч", - сообщила Онуфриенко, опираясь на результаты исследования числа бездомных животных в стране. Согласно презентации, с которой выступала Онуфриенко, среди этих животных больше всего кошек - 2,8 миллиона, а собак - 0,8 миллиона. Примечательно, что в приютах живет только 20 тысяч кошек, а собак - 150 тысяч. При этом, по оценке за 2021 год, которую привела эксперт, в России было 4,08 миллиона бездомных кошек и собак. Из них 3,94 миллиона жили на улице, а 144 тысячи - в приютах. Онуфриенко также отметила, что в общей популяции кошек и собак в стране бездомные занимают заметную долю в 4% (5% для кошек и 3% для собак). Какие факторы влияют на популяцию бездомных животных На рост и снижение популяции бездомных животных влияют несколько факторов. Во-первых, это теплый климат региона, который влияет на выживаемость бездомных животных. Также это доля городского населения в регионе и, соответственно, процент самовыгула домашних животных, которые также могут повлиять на рост популяции бездомных. Еще сказываются и рукотворные факторы, например, количество приютов в регионе, сообщила Онуфриенко. Она также добавила, что "максимально тяжелая ситуация" с бездомными животными наблюдается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно презентации, в ЮФО 560 тысяч бездомных животных - 3,9 зверя на 100 человек, а в СКФО 701 тысяча - 6,8 на каждые 100 человек. "Для этого существуют два объективных фактора, которые влияют на количество бездомных животных: во-первых, невысокая доля городского населения, по сравнению с другими ФО, и, конечно, теплый климат, который максимально положительно влияет на выживаемость потомства", - подчеркнула Онуфриенко. Также в этих регионах, а еще в Дальневосточном федеральном округе низок уровень стерилизации домашних животных. Также в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах очень низкий уровень развития программы ОСВВ ("отлов-стерилизация-вакцинация-возврат"). По словам Онуфриенко, эта программа "научно доказано уменьшает число бездомных животных на улице". "Две столицы - это пример того, как эффективно работает программа ОСВВ, в Москве и Санкт-Петербурге, отражается в существенно более низкой доле бездомных животных", - обратила внимание эксперт. У скольких животных есть дом По данным исследования, у 68 миллионов человек в РФ старше 14 лет есть кошка или собака. При этом большинство людей воспринимают питомцев как членов семьи, друзей или даже детей, отметила Онуфриенко. "Интересно, что численность домашних животных выросла за последние три года. Сейчас в России живет 49,2 миллиона домашних кошек и 25,5 миллиона собак... Это ровно столько, сколько живет людей в городах-миллионниках России, не считая Москвы, это очень большая цифра", - обратила внимание эксперт. "Мы наблюдаем два очень правильных тренда: с одной стороны, растет количество домашних животных, с другой стороны, падает и снижается количество бездомных", - заключила Онуфриенко.
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общество, россия, москва, северо-кавказский федеральный округ
Общество, Россия, Москва, Северо-Кавказский Федеральный округ
Эксперт назвала число бездомных кошек и собак в России

Ветеринар Онуфриенко: в России живут 3,6 миллиона бездомных кошек и собак

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБездомная кошка
Бездомная кошка - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бездомная кошка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число бездомных кошек в России в 3,5 раза превышает число бездомных собак, при этом всего животных, живущих на улице или в приютах, - 3,6 миллиона, сообщила в ходе презентации Всероссийской переписи бездомных животных доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
"Численность бездомных животных сокращается. Сегодня в России 3,6 миллиона кошек и собак находятся на улице или в приютах. Это статистически верно, по сравнению с данными 2021 года. При этом на улице 3,4 миллиона, а в приютах - 170 тысяч", - сообщила Онуфриенко, опираясь на результаты исследования числа бездомных животных в стране.
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Согласно презентации, с которой выступала Онуфриенко, среди этих животных больше всего кошек - 2,8 миллиона, а собак - 0,8 миллиона. Примечательно, что в приютах живет только 20 тысяч кошек, а собак - 150 тысяч.
При этом, по оценке за 2021 год, которую привела эксперт, в России было 4,08 миллиона бездомных кошек и собак. Из них 3,94 миллиона жили на улице, а 144 тысячи - в приютах.
Онуфриенко также отметила, что в общей популяции кошек и собак в стране бездомные занимают заметную долю в 4% (5% для кошек и 3% для собак).
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Какие факторы влияют на популяцию бездомных животных

На рост и снижение популяции бездомных животных влияют несколько факторов. Во-первых, это теплый климат региона, который влияет на выживаемость бездомных животных.
Также это доля городского населения в регионе и, соответственно, процент самовыгула домашних животных, которые также могут повлиять на рост популяции бездомных. Еще сказываются и рукотворные факторы, например, количество приютов в регионе, сообщила Онуфриенко.
Она также добавила, что "максимально тяжелая ситуация" с бездомными животными наблюдается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно презентации, в ЮФО 560 тысяч бездомных животных - 3,9 зверя на 100 человек, а в СКФО 701 тысяча - 6,8 на каждые 100 человек.
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"Для этого существуют два объективных фактора, которые влияют на количество бездомных животных: во-первых, невысокая доля городского населения, по сравнению с другими ФО, и, конечно, теплый климат, который максимально положительно влияет на выживаемость потомства", - подчеркнула Онуфриенко.
Также в этих регионах, а еще в Дальневосточном федеральном округе низок уровень стерилизации домашних животных. Также в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах очень низкий уровень развития программы ОСВВ ("отлов-стерилизация-вакцинация-возврат"). По словам Онуфриенко, эта программа "научно доказано уменьшает число бездомных животных на улице".
"Две столицы - это пример того, как эффективно работает программа ОСВВ, в Москве и Санкт-Петербурге, отражается в существенно более низкой доле бездомных животных", - обратила внимание эксперт.
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У скольких животных есть дом

По данным исследования, у 68 миллионов человек в РФ старше 14 лет есть кошка или собака. При этом большинство людей воспринимают питомцев как членов семьи, друзей или даже детей, отметила Онуфриенко.
"Интересно, что численность домашних животных выросла за последние три года. Сейчас в России живет 49,2 миллиона домашних кошек и 25,5 миллиона собак... Это ровно столько, сколько живет людей в городах-миллионниках России, не считая Москвы, это очень большая цифра", - обратила внимание эксперт.
"Мы наблюдаем два очень правильных тренда: с одной стороны, растет количество домашних животных, с другой стороны, падает и снижается количество бездомных", - заключила Онуфриенко.
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