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Житель Новгородской области получил семь лет за стремление вступить в РДК* - РИА Новости, 16.04.2025
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17:26 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/zhitel-2011635841.html
Житель Новгородской области получил семь лет за стремление вступить в РДК*
Житель Новгородской области получил семь лет за стремление вступить в РДК* - РИА Новости, 16.04.2025
Житель Новгородской области получил семь лет за стремление вступить в РДК*
Житель Новгородской области, желающий вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК", запрещенная в России террористическая организация), получил 7 РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:26:00+03:00
2025-04-16T17:26:00+03:00
россия
новгородская область
санкт-петербург
лср
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Житель Новгородской области, желающий вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК", запрещенная в России террористическая организация), получил 7 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ильи Холопова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 - ст. 275 (госизмена) УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима", - говорится в сообщении. Военный суд установил, что с 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года, находясь на территории Новгородской области, Холопов, "испытывая чувство ненависти к руководству Российской Федерации и гражданам России, поддерживающим проводимую им политику, являясь противником решения президента... о проведении специальной военной операции... разделяя цели и идеологию деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"* ("ЛСР"), признанного решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией, а также националистической организации "Русский добровольческий корпус"*, признанной террористическим сообществом, принял решение об участии в одной из указанных террористических организаций". Для этого он запланировал пересечь границу РФ вне пунктов пропуска, перейти на территорию Украины и вступить в ряды "ЛСР"* или "РДК"*. "Холопов отправил на электронный почтовый ящик ТО "ЛСР"* анкету на вступление в ТО "ЛСР"* со своими биографическими и установочными данными с приложением фотографий личных документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации. Не получив ответа, Холопов спланировал маршрут следования на территорию Украины", - отметили в пресс-службе судов. Для этого он прибыл в Санкт-Петербург, где 4 марта 2024 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов при посадке на поезд. "Холопов свою вину признал частично, утверждая, что добровольно отказался от преступлений", - добавили в судебной пресс-службе.* запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250327/peterburg-2007648213.html
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новгородская область
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РИА Новости
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4.7
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россия, новгородская область, санкт-петербург, лср, происшествия
Россия, Новгородская область, Санкт-Петербург, ЛСР, Происшествия
Житель Новгородской области получил семь лет за стремление вступить в РДК*

Житель Новгородской области, желающий вступить в РДК, получил семь лет тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Житель Новгородской области, желающий вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК", запрещенная в России террористическая организация), получил 7 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ильи Холопова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 - ст. 275 (госизмена) УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
Военный суд установил, что с 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года, находясь на территории Новгородской области, Холопов, "испытывая чувство ненависти к руководству Российской Федерации и гражданам России, поддерживающим проводимую им политику, являясь противником решения президента... о проведении специальной военной операции... разделяя цели и идеологию деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"* ("ЛСР"), признанного решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией, а также националистической организации "Русский добровольческий корпус"*, признанной террористическим сообществом, принял решение об участии в одной из указанных террористических организаций". Для этого он запланировал пересечь границу РФ вне пунктов пропуска, перейти на территорию Украины и вступить в ряды "ЛСР"* или "РДК"*.
"Холопов отправил на электронный почтовый ящик ТО "ЛСР"* анкету на вступление в ТО "ЛСР"* со своими биографическими и установочными данными с приложением фотографий личных документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации. Не получив ответа, Холопов спланировал маршрут следования на территорию Украины", - отметили в пресс-службе судов.
Для этого он прибыл в Санкт-Петербург, где 4 марта 2024 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов при посадке на поезд. "Холопов свою вину признал частично, утверждая, что добровольно отказался от преступлений", - добавили в судебной пресс-службе.
* запрещенная в России террористическая организация
Задержание - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"*
27 марта, 12:10
 
РоссияНовгородская областьСанкт-ПетербургЛСРПроисшествия
 
 
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