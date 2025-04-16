Житель Новгородской области получил семь лет за стремление вступить в РДК*
Житель Новгородской области, желающий вступить в РДК, получил семь лет тюрьмы
Статуя Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Житель Новгородской области, желающий вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК", запрещенная в России террористическая организация), получил 7 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ильи Холопова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 - ст. 275 (госизмена) УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
Военный суд установил, что с 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года, находясь на территории Новгородской области, Холопов, "испытывая чувство ненависти к руководству Российской Федерации и гражданам России, поддерживающим проводимую им политику, являясь противником решения президента... о проведении специальной военной операции... разделяя цели и идеологию деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"* ("ЛСР"), признанного решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией, а также националистической организации "Русский добровольческий корпус"*, признанной террористическим сообществом, принял решение об участии в одной из указанных террористических организаций". Для этого он запланировал пересечь границу РФ вне пунктов пропуска, перейти на территорию Украины и вступить в ряды "ЛСР"* или "РДК"*.
"Холопов отправил на электронный почтовый ящик ТО "ЛСР"* анкету на вступление в ТО "ЛСР"* со своими биографическими и установочными данными с приложением фотографий личных документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации. Не получив ответа, Холопов спланировал маршрут следования на территорию Украины", - отметили в пресс-службе судов.
Для этого он прибыл в Санкт-Петербург, где 4 марта 2024 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов при посадке на поезд. "Холопов свою вину признал частично, утверждая, что добровольно отказался от преступлений", - добавили в судебной пресс-службе.
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