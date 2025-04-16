https://ria.ru/20250416/zelenskij-2011545335.html

Медведчук рассказал о попытке Трампа "продать" Зеленскому утерянные позиции

Медведчук рассказал о попытке Трампа "продать" Зеленскому утерянные позиции - РИА Новости, 16.04.2025

Медведчук рассказал о попытке Трампа "продать" Зеленскому утерянные позиции

Президент США Дональд Трамп пытается через сделку по украинским полезным ископаемым "продать" Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные позиции, но... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:07:00+03:00

2025-04-16T12:07:00+03:00

2025-04-16T13:32:00+03:00

вашингтон (штат)

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виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается через сделку по украинским полезным ископаемым "продать" Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные позиции, но последний не понимает, что договариваться всё равно придётся, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По словам Медведчука, Зеленский попал в ловушку, он не просто не хочет говорить с Москвой, с ним там не хотят говорить. Теперь для диалога с Россией он должен заплатить Трампу не менее 350 миллиардов долларов, хотя раньше посредники не требовались, отметил политик. "Трамп с помощью сделки по ископаемым пытается ему потерянные переговорные позиции продать, но Зеленский просто не понимает, что договариваться все равно придется, он надеется хитро пропетлять, что в данный момент невозможно", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик считает, что Америка пытается остаться нейтральной в отношении украинского конфликта. По его убеждению, Зеленский не понимает, что позиция нейтралитета и равноудаленности от сторон конфликта сейчас для США самая выгодная - она позволяет Вашингтону диктовать условия Европе, вынуждая её просить защиты. Кроме того, как пишет Медведчук, "и Трамп, и Зеленский хотят урвать большой куш", только вот Трамп может вообще не заключать сделку, подождать и посмотреть, что будет, при этом позиции Зеленского с каждым днем ухудшаются. Политик предполагает, что рано или поздно Трамп "объявит Зеленского нацистом", и его перестанут признавать в Вашингтоне, как сегодня не признают в Москве. "Ситуация, которая складывается сейчас, заключается в том, что Трамп предложил Зеленскому сделку, а тот не только не может ее выполнить, но в силу своей некомпетентности даже не понимает, в чем она заключается... Проект "Зеленский" можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада, не говоря о том, что он погубил украинскую государственность", - резюмировал Медведчук. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, 12 апреля передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250409/medvedchuk-2010164026.html

https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

вашингтон (штат)

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вашингтон (штат), украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз, spectator, в мире