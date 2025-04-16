https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496027.html
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение "
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение " - РИА Новости, 16.04.2025
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение "
Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:34:00+03:00
2025-04-16T07:34:00+03:00
2025-04-16T11:47:00+03:00
европа
сша
россия
александр яковенко
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, "теперь, когда между Вашингтоном и Москвой забрезжило "начало новой дружбы"... Европа с ее элитами попросту провисла". Также, по его мнению, ЕС в сложное положение ставит и заявления президента США Дональда Трампа, что украинский конфликт - это "война Байдена и Зеленского", хотя для европейских членов НАТО это "была и есть их война". Яковенко также отметил недооценку Европой возможностей, в том числе экономических, что показало неготовность Запада к "прямому противостоянию с Россией". Он добавил, что для выхода из "сложного положения" Брюссель предложил "перевооружение Европы" с параллельной военной поддержкой Киеву. "Дабы доказать свою принципиальность в подходе к украинскому конфликту, "не потерять лицо" и подчеркнуть серьезность опасений, что "Путин не остановится на Украине", (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен подготовила план "перевооружить Европу", - написал Яковенко. План, напомнил он, предполагает затрату на подъем ВПК и закупку вооружений в ближайшие пять лет 800 миллиардов евро, чтобы находиться "в сильной оборонительной позиции не позже 2030 года" - к срокам предполагаемой "российской агрессии". Большую часть из суммы - 650 миллиардов - страны-члены, как отметил Яковенко, должны взять в долг индивидуально на заемных рынках, остальные 150 миллиардов могут быть взяты коллективно ЕС на совместные проекты. "Перевооружаться в долг - это чтобы не сокращать расходы на другие нужды, прежде всего социальные, что окончательно разорвало бы послевоенный "общественный договор" в Европе", - добавил он. По его словам, Еврокомиссия будет рассматривать расходы на оборону - предполагается, что они возрастут на 1,5% ВВП для всего Евросоюза, - как "неотложные", что изымает их из требований маастрихтского Пакта стабильности и роста, то есть не превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП, а размеры госдолга - в 60% ВВП. "В итоге все эти планы довольно проблематичны, поскольку исходят из ложных посылов, в которые, кстати, не верит администрация Трампа. Хотя американские фонды и предприятия ВПК не прочь поучаствовать в разделе средств, которые еще предстоит занять другим, что увеличит долговую нагрузку на ЕС и его членов (в среднем госдолг уже на уровне 100% - правда, меньше, чем в США и Японии). Предстоит принимать индивидуальные решения, что не везде будет просто", - считает Яковенко. По его словам, для каких-то стран, возможно, будет проще ввести воинскую повинность, для других - наоборот. "Будет и масса других проблем, включая обязательства покупать американские вооружения в рамках НАТО. Как соотносятся оборона блока и оборона ЕС, еще только предстоит выяснить", - добавил чрезвычайный и полномочный посол.
https://ria.ru/20250322/sovbez-2006627206.html
https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html
https://ria.ru/20250307/posol-2003674636.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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европа, сша, россия, александр яковенко, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия
Европа, США, Россия, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
По его словам, "теперь, когда между Вашингтоном и Москвой
забрезжило "начало новой дружбы"... Европа
с ее элитами попросту провисла". Также, по его мнению, ЕС
в сложное положение ставит и заявления президента США Дональда Трампа
, что украинский конфликт - это "война Байдена и Зеленского", хотя для европейских членов НАТО
это "была и есть их война". Яковенко
также отметил недооценку Европой возможностей, в том числе экономических, что показало неготовность Запада к "прямому противостоянию с Россией".
Он добавил, что для выхода из "сложного положения" Брюссель
предложил "перевооружение Европы" с параллельной военной поддержкой Киеву
. "Дабы доказать свою принципиальность в подходе к украинскому конфликту, "не потерять лицо" и подчеркнуть серьезность опасений, что "Путин не остановится на Украине", (глава Еврокомиссии
) Урсула фон дер Ляйен
подготовила план "перевооружить Европу", - написал Яковенко.
План, напомнил он, предполагает затрату на подъем ВПК и закупку вооружений в ближайшие пять лет 800 миллиардов евро, чтобы находиться "в сильной оборонительной позиции не позже 2030 года" - к срокам предполагаемой "российской агрессии". Большую часть из суммы - 650 миллиардов - страны-члены, как отметил Яковенко, должны взять в долг индивидуально на заемных рынках, остальные 150 миллиардов могут быть взяты коллективно ЕС на совместные проекты.
"Перевооружаться в долг - это чтобы не сокращать расходы на другие нужды, прежде всего социальные, что окончательно разорвало бы послевоенный "общественный договор" в Европе", - добавил он.
По его словам, Еврокомиссия будет рассматривать расходы на оборону - предполагается, что они возрастут на 1,5% ВВП для всего Евросоюза, - как "неотложные", что изымает их из требований маастрихтского Пакта стабильности и роста, то есть не превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП, а размеры госдолга - в 60% ВВП.
"В итоге все эти планы довольно проблематичны, поскольку исходят из ложных посылов, в которые, кстати, не верит администрация Трампа. Хотя американские фонды и предприятия ВПК не прочь поучаствовать в разделе средств, которые еще предстоит занять другим, что увеличит долговую нагрузку на ЕС и его членов (в среднем госдолг уже на уровне 100% - правда, меньше, чем в США и Японии
). Предстоит принимать индивидуальные решения, что не везде будет просто", - считает Яковенко.
По его словам, для каких-то стран, возможно, будет проще ввести воинскую повинность, для других - наоборот. "Будет и масса других проблем, включая обязательства покупать американские вооружения в рамках НАТО. Как соотносятся оборона блока и оборона ЕС, еще только предстоит выяснить", - добавил чрезвычайный и полномочный посол.