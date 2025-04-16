Рейтинг@Mail.ru
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение " - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 16.04.2025 (обновлено: 11:47 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496027.html
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение "
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение " - РИА Новости, 16.04.2025
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение "
Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:34:00+03:00
2025-04-16T11:47:00+03:00
европа
сша
россия
александр яковенко
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_6484784e38d5bba112032a1e00bf6a8d.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, "теперь, когда между Вашингтоном и Москвой забрезжило "начало новой дружбы"... Европа с ее элитами попросту провисла". Также, по его мнению, ЕС в сложное положение ставит и заявления президента США Дональда Трампа, что украинский конфликт - это "война Байдена и Зеленского", хотя для европейских членов НАТО это "была и есть их война". Яковенко также отметил недооценку Европой возможностей, в том числе экономических, что показало неготовность Запада к "прямому противостоянию с Россией". Он добавил, что для выхода из "сложного положения" Брюссель предложил "перевооружение Европы" с параллельной военной поддержкой Киеву. "Дабы доказать свою принципиальность в подходе к украинскому конфликту, "не потерять лицо" и подчеркнуть серьезность опасений, что "Путин не остановится на Украине", (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен подготовила план "перевооружить Европу", - написал Яковенко. План, напомнил он, предполагает затрату на подъем ВПК и закупку вооружений в ближайшие пять лет 800 миллиардов евро, чтобы находиться "в сильной оборонительной позиции не позже 2030 года" - к срокам предполагаемой "российской агрессии". Большую часть из суммы - 650 миллиардов - страны-члены, как отметил Яковенко, должны взять в долг индивидуально на заемных рынках, остальные 150 миллиардов могут быть взяты коллективно ЕС на совместные проекты. "Перевооружаться в долг - это чтобы не сокращать расходы на другие нужды, прежде всего социальные, что окончательно разорвало бы послевоенный "общественный договор" в Европе", - добавил он. По его словам, Еврокомиссия будет рассматривать расходы на оборону - предполагается, что они возрастут на 1,5% ВВП для всего Евросоюза, - как "неотложные", что изымает их из требований маастрихтского Пакта стабильности и роста, то есть не превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП, а размеры госдолга - в 60% ВВП. "В итоге все эти планы довольно проблематичны, поскольку исходят из ложных посылов, в которые, кстати, не верит администрация Трампа. Хотя американские фонды и предприятия ВПК не прочь поучаствовать в разделе средств, которые еще предстоит занять другим, что увеличит долговую нагрузку на ЕС и его членов (в среднем госдолг уже на уровне 100% - правда, меньше, чем в США и Японии). Предстоит принимать индивидуальные решения, что не везде будет просто", - считает Яковенко. По его словам, для каких-то стран, возможно, будет проще ввести воинскую повинность, для других - наоборот. "Будет и масса других проблем, включая обязательства покупать американские вооружения в рамках НАТО. Как соотносятся оборона блока и оборона ЕС, еще только предстоит выяснить", - добавил чрезвычайный и полномочный посол.
https://ria.ru/20250322/sovbez-2006627206.html
https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html
https://ria.ru/20250307/posol-2003674636.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_0387bef27ddeed9b7fc32a1dc2b9a378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, россия, александр яковенко, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия
Европа, США, Россия, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение "

Яковенко: ЕС будет проблематично осуществить перевооружение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
По его словам, "теперь, когда между Вашингтоном и Москвой забрезжило "начало новой дружбы"... Европа с ее элитами попросту провисла". Также, по его мнению, ЕС в сложное положение ставит и заявления президента США Дональда Трампа, что украинский конфликт - это "война Байдена и Зеленского", хотя для европейских членов НАТО это "была и есть их война". Яковенко также отметил недооценку Европой возможностей, в том числе экономических, что показало неготовность Запада к "прямому противостоянию с Россией".
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Европа возвращается в предвоенное состояние, считает Яковенко
22 марта, 08:04
Он добавил, что для выхода из "сложного положения" Брюссель предложил "перевооружение Европы" с параллельной военной поддержкой Киеву. "Дабы доказать свою принципиальность в подходе к украинскому конфликту, "не потерять лицо" и подчеркнуть серьезность опасений, что "Путин не остановится на Украине", (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен подготовила план "перевооружить Европу", - написал Яковенко.
План, напомнил он, предполагает затрату на подъем ВПК и закупку вооружений в ближайшие пять лет 800 миллиардов евро, чтобы находиться "в сильной оборонительной позиции не позже 2030 года" - к срокам предполагаемой "российской агрессии". Большую часть из суммы - 650 миллиардов - страны-члены, как отметил Яковенко, должны взять в долг индивидуально на заемных рынках, остальные 150 миллиардов могут быть взяты коллективно ЕС на совместные проекты.
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко
9 марта, 07:36
"Перевооружаться в долг - это чтобы не сокращать расходы на другие нужды, прежде всего социальные, что окончательно разорвало бы послевоенный "общественный договор" в Европе", - добавил он.
По его словам, Еврокомиссия будет рассматривать расходы на оборону - предполагается, что они возрастут на 1,5% ВВП для всего Евросоюза, - как "неотложные", что изымает их из требований маастрихтского Пакта стабильности и роста, то есть не превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП, а размеры госдолга - в 60% ВВП.
"В итоге все эти планы довольно проблематичны, поскольку исходят из ложных посылов, в которые, кстати, не верит администрация Трампа. Хотя американские фонды и предприятия ВПК не прочь поучаствовать в разделе средств, которые еще предстоит занять другим, что увеличит долговую нагрузку на ЕС и его членов (в среднем госдолг уже на уровне 100% - правда, меньше, чем в США и Японии). Предстоит принимать индивидуальные решения, что не везде будет просто", - считает Яковенко.
По его словам, для каких-то стран, возможно, будет проще ввести воинскую повинность, для других - наоборот. "Будет и масса других проблем, включая обязательства покупать американские вооружения в рамках НАТО. Как соотносятся оборона блока и оборона ЕС, еще только предстоит выяснить", - добавил чрезвычайный и полномочный посол.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации
7 марта, 16:39
 
ЕвропаСШАРоссияАлександр ЯковенкоДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала