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Умер актер Владимир Герасимов - РИА Новости, 16.04.2025
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19:25 16.04.2025 (обновлено: 21:14 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vladimir-2011668550.html
Умер актер Владимир Герасимов
Умер актер Владимир Герасимов - РИА Новости, 16.04.2025
Умер актер Владимир Герасимов
Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, голосом которого говорили Брюс Уиллис в фильме "Неудержимые" и Джон Траволта в картине "Из Парижа с любовью", умер... РИА Новости, 16.04.2025
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2025-04-16T21:14:00+03:00
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брюс уиллис
джон траволта
театральный институт имени бориса щукина
происшествия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, голосом которого говорили Брюс Уиллис в фильме "Неудержимые" и Джон Траволта в картине "Из Парижа с любовью", умер в возрасте 74 лет, сообщается в Telegram-канале объединения "Русский дубляж". "На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту", — говорится в публикации. Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Наиболее известными его образами в кино стали роли Юры в фильме "Последнее лето детства", младшего сержанта Володи Мятникова в военной драме "Аты-баты, шли солдаты...", лейтенанта милиции Матушкина в детективе "Задача с тремя неизвестными". Популярность актеру принесла работа в области дубляжа. Он озвучивал героев Брюса Уиллиса ("Неудержимые" и "РЭД 2"), Джона Траволты ("Из Парижа с любовью" и "База "Клейтон"). Кроме того, голосом Герасимова говорит дядя Стэн из мультсериала "Гравити Фолз".
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москва, брюс уиллис, джон траволта, театральный институт имени бориса щукина, происшествия
Москва, Брюс Уиллис, Джон Траволта, Театральный институт имени Бориса Щукина, Происшествия
Умер актер Владимир Герасимов

Умер актер дубляжа Владимир Герасимов

© ООО "Центр кинопроизводства" (2014-2015)Актер Владимир Герасимов
Актер Владимир Герасимов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© ООО "Центр кинопроизводства" (2014-2015)
Актер Владимир Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, голосом которого говорили Брюс Уиллис в фильме "Неудержимые" и Джон Траволта в картине "Из Парижа с любовью", умер в возрасте 74 лет, сообщается в Telegram-канале объединения "Русский дубляж".
«
"На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту", — говорится в публикации.
Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Наиболее известными его образами в кино стали роли Юры в фильме "Последнее лето детства", младшего сержанта Володи Мятникова в военной драме "Аты-баты, шли солдаты...", лейтенанта милиции Матушкина в детективе "Задача с тремя неизвестными".
Популярность актеру принесла работа в области дубляжа. Он озвучивал героев Брюса Уиллиса ("Неудержимые" и "РЭД 2"), Джона Траволты ("Из Парижа с любовью" и "База "Клейтон"). Кроме того, голосом Герасимова говорит дядя Стэн из мультсериала "Гравити Фолз".
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