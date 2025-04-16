https://ria.ru/20250416/vladimir-2011668550.html

Умер актер Владимир Герасимов

Умер актер Владимир Герасимов - РИА Новости, 16.04.2025

Умер актер Владимир Герасимов

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, голосом которого говорили Брюс Уиллис в фильме "Неудержимые" и Джон Траволта в картине "Из Парижа с любовью", умер... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:25:00+03:00

2025-04-16T19:25:00+03:00

2025-04-16T21:14:00+03:00

москва

брюс уиллис

джон траволта

театральный институт имени бориса щукина

происшествия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, голосом которого говорили Брюс Уиллис в фильме "Неудержимые" и Джон Траволта в картине "Из Парижа с любовью", умер в возрасте 74 лет, сообщается в Telegram-канале объединения "Русский дубляж". "На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту", — говорится в публикации. Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Наиболее известными его образами в кино стали роли Юры в фильме "Последнее лето детства", младшего сержанта Володи Мятникова в военной драме "Аты-баты, шли солдаты...", лейтенанта милиции Матушкина в детективе "Задача с тремя неизвестными". Популярность актеру принесла работа в области дубляжа. Он озвучивал героев Брюса Уиллиса ("Неудержимые" и "РЭД 2"), Джона Траволты ("Из Парижа с любовью" и "База "Клейтон"). Кроме того, голосом Герасимова говорит дядя Стэн из мультсериала "Гравити Фолз".

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москва, брюс уиллис, джон траволта, театральный институт имени бориса щукина, происшествия