https://ria.ru/20250416/vino-2011525664.html

Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн

Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн - РИА Новости, 16.04.2025

Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн

Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:47:00+03:00

2025-04-16T10:47:00+03:00

2025-04-16T10:47:00+03:00

экономика

китай

россия

сша

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751417953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abd36798e5ff59d93d310bf4beff8505.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.

https://ria.ru/20250411/vino-2010620878.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)