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Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн - РИА Новости, 16.04.2025
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10:47 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/vino-2011525664.html
Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн
Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн - РИА Новости, 16.04.2025
Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн
Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:47:00+03:00
2025-04-16T10:47:00+03:00
экономика
китай
россия
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.
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экономика, китай, россия, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Китай, Россия, США, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн

Агроэкспорт: экспорт российского вина в КНР в I квартале вырос почти до 700 тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБутылки с вином в подземном хранилище
Бутылки с вином в подземном хранилище - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылки с вином в подземном хранилище . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении.
По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.
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Эксперт назвала перспективные страны для экспорта российского вина
11 апреля, 07:28
 
ЭкономикаКитайРоссияСШАМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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