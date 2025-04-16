https://ria.ru/20250416/veterany-2011560258.html

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:25:00+03:00

2025-04-16T13:25:00+03:00

2025-04-16T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.В соответствии с документом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Кроме того, законом устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, курская область, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф