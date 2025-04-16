Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 16.04.2025 (обновлено: 13:26 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/veterany-2011560258.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:25:00+03:00
2025-04-16T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.В соответствии с документом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Кроме того, законом устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.
https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, курская область, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области

СФ одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
В соответствии с документом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.
Кроме того, законом устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены
30 марта, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала