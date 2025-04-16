https://ria.ru/20250416/veterany-2011560258.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:25:00+03:00
2025-04-16T13:25:00+03:00
2025-04-16T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили правительственный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.В соответствии с документом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Кроме того, законом устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.
https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, курская область, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
СФ одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области