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Минэкономики Украины утверждает, что сделку с США подпишут сегодня - РИА Новости, 16.04.2025
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21:46 16.04.2025 (обновлено: 21:48 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011692046.html
Минэкономики Украины утверждает, что сделку с США подпишут сегодня
Минэкономики Украины утверждает, что сделку с США подпишут сегодня - РИА Новости, 16.04.2025
Минэкономики Украины утверждает, что сделку с США подпишут сегодня
Украина и США могут "уже сегодня" подписать промежуточный документ в рамках работы над соглашением об ископаемых, при этом на текущей неделе окончательного... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:46:00+03:00
2025-04-16T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украина и США могут "уже сегодня" подписать промежуточный документ в рамках работы над соглашением об ископаемых, при этом на текущей неделе окончательного текста документа пока еще не будет, заявил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа. "На этой неделе хотят подбить промежуточный результат и, возможно, уже сегодня какой-то документ будет подписан. Меморандум - это краткий документ, предложенный американской стороной. И прямо сейчас происходит согласование последних слов. С 24 апреля возобновятся переговоры в режиме личных встреч. Поэтому окончательного текста соглашение на этой неделе еще не будет. Работы много, потому что идеи, которые были заложены в соглашение со стороны США, их нужно доработать, как признает американская сторона, чтобы они были реалистичными и гармоничными", - приводит слова Качки агентство РБК-Украина. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, 12 апреля передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250416/tramp-2011617726.html
https://ria.ru/20250416/zelenskij-2011545335.html
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украина, сша, тарас качка, в мире
Украина, США, Тарас Качка, В мире
Минэкономики Украины утверждает, что сделку с США подпишут сегодня

Замминистра экономики Украины Качка: сделку по недрам с США подпишут в среду

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украина и США могут "уже сегодня" подписать промежуточный документ в рамках работы над соглашением об ископаемых, при этом на текущей неделе окончательного текста документа пока еще не будет, заявил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа.
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"На этой неделе хотят подбить промежуточный результат и, возможно, уже сегодня какой-то документ будет подписан. Меморандум - это краткий документ, предложенный американской стороной. И прямо сейчас происходит согласование последних слов. С 24 апреля возобновятся переговоры в режиме личных встреч. Поэтому окончательного текста соглашение на этой неделе еще не будет. Работы много, потому что идеи, которые были заложены в соглашение со стороны США, их нужно доработать, как признает американская сторона, чтобы они были реалистичными и гармоничными", - приводит слова Качки агентство РБК-Украина.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, 12 апреля передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды.
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Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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