https://ria.ru/20250416/ukraina-2011591685.html

Минэкономики Украины заявило о прогрессе по сделке с США

Минэкономики Украины заявило о прогрессе по сделке с США - РИА Новости, 16.04.2025

Минэкономики Украины заявило о прогрессе по сделке с США

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:19:00+03:00

2025-04-16T15:19:00+03:00

2025-04-16T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа. "Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением - есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорам в обеих командах. Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Facebook*. По ее словам, многое уже проработано, команды Украины и США еще будут работать над конкретными пунктами в сделке. "Уровень сделки должен быть достаточно высоким. Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной раде Украины, предоставлять возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов", - добавила Свириденко. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, 12 апреля передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250416/zelenskij-2011545335.html

https://ria.ru/20250416/bessent-2011502125.html

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011154230.html

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