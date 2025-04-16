https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011570937.html

На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета

На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета - РИА Новости, 16.04.2025

На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета

Исполнитель и заказчик убийства жителя Туапсинского района, которого застрелили 11 апреля у бассейна, арестованы, вознаграждением за убийство стал бы легковой... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:11:00+03:00

2025-04-16T14:11:00+03:00

2025-04-16T14:18:00+03:00

происшествия

туапсинский район

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Исполнитель и заказчик убийства жителя Туапсинского района, которого застрелили 11 апреля у бассейна, арестованы, вознаграждением за убийство стал бы легковой автомобиль, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ранее РИА Новости сообщили в силовых структурах, что в Туапсинском районе застрелен мужчина, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский". При этом в сети распространилось видео, где неизвестный в химзащите подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего нападавший скрывается. "Заключены под стражу заказчик и исполнитель убийства местного жителя в Туапсинском районе… С учетом собранных следствием доказательств в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму (пункт "3" части 2 статьи 105 УК РФ), в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму (части 4, 5 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК. По версии следствия, 46-летний местный житель решил убить соседа, с которым у него был "затяжной бытовой конфликт". Он заказал это убийство своему 44-летнему знакомому, пообещав ему легковой автомобиль в качестве вознаграждения. Заказчик также снабдил исполнителя огнестрельным оружием, уточнили в СУСК. Исполнитель 11 апреля проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой, где выстрелил из ружья в грудь мужчины, а затем из пистолета дал еще один прицельный выстрел в голову. Хозяин дома скончался на месте. Местонахождение исполнителя убийства установили 13 апреля на территории Туапсинского района, где он и был задержан. Организатор убийства смог покинуть территорию региона и скрылся, однако вскоре был задержан на территории Ленинградской области. В рамках расследования также будет дана оценка действиям фигурантов "в части незаконного оборота оружия", добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250319/sud-2006029512.html

https://ria.ru/20250219/killer-2000305861.html

туапсинский район

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происшествия, туапсинский район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)