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На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета - РИА Новости, 16.04.2025
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14:11 16.04.2025 (обновлено: 14:18 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011570937.html
На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета
На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета - РИА Новости, 16.04.2025
На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета
Исполнитель и заказчик убийства жителя Туапсинского района, которого застрелили 11 апреля у бассейна, арестованы, вознаграждением за убийство стал бы легковой... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:11:00+03:00
2025-04-16T14:18:00+03:00
происшествия
туапсинский район
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Исполнитель и заказчик убийства жителя Туапсинского района, которого застрелили 11 апреля у бассейна, арестованы, вознаграждением за убийство стал бы легковой автомобиль, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ранее РИА Новости сообщили в силовых структурах, что в Туапсинском районе застрелен мужчина, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский". При этом в сети распространилось видео, где неизвестный в химзащите подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего нападавший скрывается. "Заключены под стражу заказчик и исполнитель убийства местного жителя в Туапсинском районе… С учетом собранных следствием доказательств в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму (пункт "3" части 2 статьи 105 УК РФ), в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму (части 4, 5 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК. По версии следствия, 46-летний местный житель решил убить соседа, с которым у него был "затяжной бытовой конфликт". Он заказал это убийство своему 44-летнему знакомому, пообещав ему легковой автомобиль в качестве вознаграждения. Заказчик также снабдил исполнителя огнестрельным оружием, уточнили в СУСК. Исполнитель 11 апреля проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой, где выстрелил из ружья в грудь мужчины, а затем из пистолета дал еще один прицельный выстрел в голову. Хозяин дома скончался на месте. Местонахождение исполнителя убийства установили 13 апреля на территории Туапсинского района, где он и был задержан. Организатор убийства смог покинуть территорию региона и скрылся, однако вскоре был задержан на территории Ленинградской области. В рамках расследования также будет дана оценка действиям фигурантов "в части незаконного оборота оружия", добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250319/sud-2006029512.html
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происшествия, туапсинский район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Туапсинский район, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета

На Кубани арестовали исполнителя и заказчика убийства криминального авторитета

© СУ СКР по Краснодарскому краюФигурант уголовного дела о заказном убийстве жителя Туапсинского района
Фигурант уголовного дела о заказном убийстве жителя Туапсинского района - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Исполнитель и заказчик убийства жителя Туапсинского района, которого застрелили 11 апреля у бассейна, арестованы, вознаграждением за убийство стал бы легковой автомобиль, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Ранее РИА Новости сообщили в силовых структурах, что в Туапсинском районе застрелен мужчина, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский". При этом в сети распространилось видео, где неизвестный в химзащите подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего нападавший скрывается.
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"Заключены под стражу заказчик и исполнитель убийства местного жителя в Туапсинском районе… С учетом собранных следствием доказательств в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму (пункт "3" части 2 статьи 105 УК РФ), в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму (части 4, 5 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, 46-летний местный житель решил убить соседа, с которым у него был "затяжной бытовой конфликт". Он заказал это убийство своему 44-летнему знакомому, пообещав ему легковой автомобиль в качестве вознаграждения. Заказчик также снабдил исполнителя огнестрельным оружием, уточнили в СУСК.
Исполнитель 11 апреля проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой, где выстрелил из ружья в грудь мужчины, а затем из пистолета дал еще один прицельный выстрел в голову. Хозяин дома скончался на месте.
Местонахождение исполнителя убийства установили 13 апреля на территории Туапсинского района, где он и был задержан. Организатор убийства смог покинуть территорию региона и скрылся, однако вскоре был задержан на территории Ленинградской области.
В рамках расследования также будет дана оценка действиям фигурантов "в части незаконного оборота оружия", добавили в СУСК.
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ПроисшествияТуапсинский районРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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