На Кубани арестовали исполнителя убийства криминального авторитета
На Кубани арестовали исполнителя и заказчика убийства криминального авторитета
© СУ СКР по Краснодарскому краюФигурант уголовного дела о заказном убийстве жителя Туапсинского района
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Исполнитель и заказчик убийства жителя Туапсинского района, которого застрелили 11 апреля у бассейна, арестованы, вознаграждением за убийство стал бы легковой автомобиль, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Ранее РИА Новости сообщили в силовых структурах, что в Туапсинском районе застрелен мужчина, уточнив, что погибший – криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский". При этом в сети распространилось видео, где неизвестный в химзащите подбегает с оружием к мужчине, последний падает у бассейна, после чего нападавший скрывается.
"Заключены под стражу заказчик и исполнитель убийства местного жителя в Туапсинском районе… С учетом собранных следствием доказательств в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму (пункт "3" части 2 статьи 105 УК РФ), в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму (части 4, 5 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, 46-летний местный житель решил убить соседа, с которым у него был "затяжной бытовой конфликт". Он заказал это убийство своему 44-летнему знакомому, пообещав ему легковой автомобиль в качестве вознаграждения. Заказчик также снабдил исполнителя огнестрельным оружием, уточнили в СУСК.
Исполнитель 11 апреля проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой, где выстрелил из ружья в грудь мужчины, а затем из пистолета дал еще один прицельный выстрел в голову. Хозяин дома скончался на месте.
Местонахождение исполнителя убийства установили 13 апреля на территории Туапсинского района, где он и был задержан. Организатор убийства смог покинуть территорию региона и скрылся, однако вскоре был задержан на территории Ленинградской области.
В рамках расследования также будет дана оценка действиям фигурантов "в части незаконного оборота оружия", добавили в СУСК.
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