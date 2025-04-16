https://ria.ru/20250416/turtsija-2011573381.html

Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию

Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию - РИА Новости, 16.04.2025

Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию

Власти Турции изучают, как сильные заморозки повлияют на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация на контроле, заявили РИА Новости в администрации президента РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:22:00+03:00

2025-04-16T14:22:00+03:00

2025-04-16T14:23:00+03:00

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АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Власти Турции изучают, как сильные заморозки повлияют на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация на контроле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на прошлой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил ранее мэр города Малатья Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили ранее в местном департаменте сельского хозяйства. "Сейчас ситуация изучается, изучаются возможные риски, ущербы, потери. Всё на контроле лично господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана). Мы обо всём своевременно сообщим", - заявили РИА Новости в администрации президента Турции в ответ на запрос о риске экспорта овощей и фруктов в Россию на фоне ухудшения погодных условий. Угрозы продовольственной безопасности Турции из-за заморозков нет, но по ряду фруктов могут быть сложности, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Комиссия сформирована в парламенте Турции в связи с рекордными заморозками, в ее задачи входит оценка ущерба и выработка рекомендаций во избежание значительного ущерба в будущем, сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.

https://ria.ru/20250321/ssha-2006589963.html

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турция, россия, измир, реджеп тайип эрдоган, экономика