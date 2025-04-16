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Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию - РИА Новости, 16.04.2025
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14:22 16.04.2025 (обновлено: 14:23 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/turtsija-2011573381.html
Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию
Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию - РИА Новости, 16.04.2025
Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию
Власти Турции изучают, как сильные заморозки повлияют на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация на контроле, заявили РИА Новости в администрации президента РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:22:00+03:00
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АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Власти Турции изучают, как сильные заморозки повлияют на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация на контроле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на прошлой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил ранее мэр города Малатья Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили ранее в местном департаменте сельского хозяйства. "Сейчас ситуация изучается, изучаются возможные риски, ущербы, потери. Всё на контроле лично господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана). Мы обо всём своевременно сообщим", - заявили РИА Новости в администрации президента Турции в ответ на запрос о риске экспорта овощей и фруктов в Россию на фоне ухудшения погодных условий. Угрозы продовольственной безопасности Турции из-за заморозков нет, но по ряду фруктов могут быть сложности, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Комиссия сформирована в парламенте Турции в связи с рекордными заморозками, в ее задачи входит оценка ущерба и выработка рекомендаций во избежание значительного ущерба в будущем, сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.
https://ria.ru/20250321/ssha-2006589963.html
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турция, россия, измир, реджеп тайип эрдоган, экономика
Турция, Россия, Измир, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию

В Турции изучают влияние сильных заморозков на экспорт фруктов и овощей в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Власти Турции изучают, как сильные заморозки повлияют на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация на контроле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на прошлой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил ранее мэр города Малатья Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили ранее в местном департаменте сельского хозяйства.
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"Сейчас ситуация изучается, изучаются возможные риски, ущербы, потери. Всё на контроле лично господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана). Мы обо всём своевременно сообщим", - заявили РИА Новости в администрации президента Турции в ответ на запрос о риске экспорта овощей и фруктов в Россию на фоне ухудшения погодных условий.
Угрозы продовольственной безопасности Турции из-за заморозков нет, но по ряду фруктов могут быть сложности, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Комиссия сформирована в парламенте Турции в связи с рекордными заморозками, в ее задачи входит оценка ущерба и выработка рекомендаций во избежание значительного ущерба в будущем, сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.
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