Власти Турции изучают влияние заморозков на экспорт овощей в Россию
В Турции изучают влияние сильных заморозков на экспорт фруктов и овощей в Россию
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Власти Турции изучают, как сильные заморозки повлияют на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация на контроле, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на прошлой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил ранее мэр города Малатья Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили ранее в местном департаменте сельского хозяйства.
"Сейчас ситуация изучается, изучаются возможные риски, ущербы, потери. Всё на контроле лично господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана). Мы обо всём своевременно сообщим", - заявили РИА Новости в администрации президента Турции в ответ на запрос о риске экспорта овощей и фруктов в Россию на фоне ухудшения погодных условий.
Угрозы продовольственной безопасности Турции из-за заморозков нет, но по ряду фруктов могут быть сложности, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Комиссия сформирована в парламенте Турции в связи с рекордными заморозками, в ее задачи входит оценка ущерба и выработка рекомендаций во избежание значительного ущерба в будущем, сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.
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