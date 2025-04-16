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Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах
Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах - РИА Новости, 16.04.2025
Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах
Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:51:00+03:00
2025-04-16T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов вице-премьера РФ Алексея Оверчука. "Всего, в 2024 году, доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Оверчук отметил, что переход России на практическое осуществление взаиморасчетов с иностранными партнерами в национальных валютах стал результатом использования доллара в качестве экономического оружия. Так, с КНР более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет 93%, с Индией - 90%, добавил он.
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экономика, россия, китай, индия, алексей оверчук, совет федерации рф
Экономика, Россия, Китай, Индия, Алексей Оверчук, Совет Федерации РФ
Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах
Оверчук заявил об увеличении количества внешних торгов в нацвалютах в три раза
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
"Всего, в 2024 году, доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Оверчук отметил, что переход России на практическое осуществление взаиморасчетов с иностранными партнерами в национальных валютах стал результатом использования доллара в качестве экономического оружия. Так, с КНР более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет 93%, с Индией - 90%, добавил он.