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Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах

Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах - РИА Новости, 16.04.2025

Оверчук заявил о росте количества торгов в нацвалютах

Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:51:00+03:00

2025-04-16T13:51:00+03:00

2025-04-16T13:54:00+03:00

экономика

россия

китай

индия

алексей оверчук

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов вице-премьера РФ Алексея Оверчука. "Всего, в 2024 году, доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Оверчук отметил, что переход России на практическое осуществление взаиморасчетов с иностранными партнерами в национальных валютах стал результатом использования доллара в качестве экономического оружия. Так, с КНР более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет 93%, с Индией - 90%, добавил он.

https://ria.ru/20250415/rubl-2011412024.html

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экономика, россия, китай, индия, алексей оверчук, совет федерации рф